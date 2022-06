​​Los amantes de los videojuegos concuerdan en que la PlayStation 5 es una gran consola para jugar. Sin embargo, esta cuenta con un gran tamaño, y una versión más delgada, que pueda encajar mejor en los espacios, todavía no ha sido confirmada por Sony.

Por esta razón, el ‘youtuber’ estadounidense Matthew Perks, quien se dedica principalmente a crear todo tipo de inventos bajo la filosofía de DIY ( ‘Do It Yourself’, lo que significa ‘hágalo usted mismo’), ha diseñado una versión no oficial de una Playstation 5 Slim, la cual tiene menos de 2 centímetros de grosor.



Perks confesó en su video que este ha sido uno de los trabajos más ambiciosos a los que se ha enfrentado, ya que para cumplir con sus objetivos tenía que decidir qué partes deberían permanecer o se podían cambiar.

El joven solo salvo la placa base en este nuevo diseño. La fuente de alimentación tuvo que ser construida en una carcasa externa larga y delgada que se puede colocar detrás del televisor. Además, para el control de temperatura de la consola, Perks utilizó un sistema de refrigeración líquida.



En ese sentido, en la delgada consola solo está el almacenamiento flash, el módulo regulador de voltaje (VRm) Y el disipador de calor para los chips GDDR6.



Al final del video, Perks ejecuta un juego en la consola y es completamente funcional. Lastimosamente, esta es única y lo más seguro es que Sony no tome este camino en un futuro.

