Los videojuegos que se podrán descargar gratis para PS4 y PS5

Sony anunció que desde el 5 de enero hasta el 1º de febrero, las personas que cuentan con el servicio de suscripción de PlayStation Plus podrán descargar de forma gratuita cuatro videojuegos para PS4 y la reciente PS5.



A través de la cuenta de Twitter del servicio de suscripción, se conoció que los juegos que estarán disponibles desde la próxima semana son Maneater, GreedFall, Dawn of Fear y Shadow of the Tomb Raider.



Maneater (versión de PS5), Shadow of the Tomb Raider y Greedfall son tus juegos de PlayStation Plus para enero. Conoce todos los detalles: https://t.co/yLd204qsYT pic.twitter.com/j7UZdfsoN9 — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) December 30, 2020

En el caso de Maneater, PlayStation destacó que los usuarios podrán explorar un “gran y variado mundo abierto”, en donde empiezan como un pequeño tiburón que tiene que sobrevivir en el ecosistema.



“Encuentra los recursos correctos y podrás crecer y evolucionar más allá de lo que la naturaleza pretendía, permitiéndote personalizar el tiburón a tu estilo de juego”, señaló la compañía.



Por otro lado, GreedFall es un juego de acción que permite recorrer terrenos inexplorados. “Tendrás total habilidad para darle forma a tus habilidades, conjuros y destrezas, y decidir si completas los objetivos con combate, diplomacia, engaño o sigilo. Forja el destino de este nuevo mundo, entablando amistad o traicionando a compañeros y facciones enteras”, puntualizó PlayStation en su reseña del videojuego.



En el caso de Shadow of the Tomb Raider los jugadores podrán experimentar una aventura del reconocido personaje Lara Croft en las selvas con el fin de salvar al mundo del apocalipsis Maya.



“Reúne recursos y domina el implacable terreno. Superado en armas y en número, necesitarás aprovechar lo que te rodea; ataca desde las sombras y utiliza el barro para camuflarte. Utiliza avanzadas técnicas de recorrido para llegar a las olvidadas tumbas y resuelve mortales rompecabezas”, detalla PlayStation.



Por último, Dawn of Fear le permitirá a los jugadores personificar a un joven huérfano que regresa a su hogar de infancia, para poder escapar del lugar deberá realizar diferentes retos.

