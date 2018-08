Planos para hacer armas 3D ya se venden en EE. UU. 

Pese a que un juez de Estados Unidos había bloqueado la autorización para publicar en internet los planos para fabricar armas en impresoras 3D, el director de Defense Distributed (DD), Cody Wilson, anunció que desde este martes comenzó a vender los planos y que ya ha recibido cerca de 400 solicitudes.

Wilson alegó que la orden del juez federal del Distrito del estado de Washington, Robert Lasnik se refiere a "la distribución gratuita de los planos" y a la forma de envío de los mismos con base a cuestiones de seguridad, no a su comercialización responsable.



"La orden nos impidió simplemente regalar las cosas, se trata solo de una autorización para poder venderlo, ya que podemos enviarlo por correo electrónico o en una memoria USB, de manera segura", explicó Wilson durante una conferencia celebrada en Austin (Texas), lugar en el que se encuentra la sede de DD.



Este joven empresario, un anarquista y libertario radical de 30 años, no dudó en desafiar a los magistrados al afirmar que "todos los que quieran estos archivos en Estados Unidos, los tendrán".



Su compañía, según reveló él mismo, recibió 392 pedidos de planos de armas 3D en la hora aproximada que duró la conferencia de prensa, con ofertas "de entre 1 y 15 dólares". La empresa no establece ningún precio para los archivos, aunque Wilson reconoció que "la publicidad generada por la pelea legal" les ha permitido recaudar 200.000 dólares en donaciones en una semana, la mitad del dinero que pretenden obtener para continuar el desarrollo del proyecto.



La orden del magistrado federal, emitida este lunes, llega después de que el pasado 15 de agosto el Departamento de Justicia registrara un documento apoyando el fin de la suspensión temporal de estas actividades, alegando fallos en la argumentación por parte de la coalición, de 19 estados y el Distrito de Columbia.

En medio de la controversia, el presidente de EE. UU., Donald Trump, opinó en su momento que no tenía "mucho sentido" que se pudieran imprimir estos dispositivos en casa, pese a que su propio Gobierno lo había permitido. "Estoy viendo (el tema de) las armas de plástico 3D que se venden al público. Ya he hablado con la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por su sigla en inglés), ¡no parece tener mucho sentido!", expresó Trump en Twitter, sin dar más detalles.



También el fiscal general, Jeff Sessions, aseguró a mediados de mes que perseguirá la producción y posesión de armas de fuego hechas con impresoras 3D, que suponen una amenaza por ser indetectables a los dispositivos de seguridad. De hecho, podrían evadir detectores de metales y carecerían de números seriales rastreables.

‘El iTines de las armas descargables’

Pero a Wilson no parece importarle el mandato del juez. Todo lo contrario, se ha mostrado orgulloso de su logro. "Estoy feliz de convertirme en el iTunes de armas descargables, si no puedo ser el Napster", dijo.



Wilson insistió en que los archivos digitales ya habían estado disponibles en linea por años, y que prohibir la distribución de su contenido era similar a la censura de la libertad de expresión. "Lo que está en juego en los tribunales es simplemente que el gobierno está tratando de decirte lo que puedes y no puedes tener, lo que puedes y no puedes descargar en línea", dijo.



El juez de distrito de Seattle, Robert Lasnik, dijo en su fallo del lunes que los derechos de libertad de expresión de Wilson se "empequeñecían" ante el daño que sus acciones podrían causar. "El auténtico propósito por el que los acusados buscan liberar esta información técnica es armar a cada ciudadano fuera de los mecanismos de control tradicionales de licencias, números seriales y registros", escribió Lasnik en su fallo.



TECNÓSFERA CON AGENCIAS*