Así buscará el Ministerio cumplir con el sueño TIC en Colombia

La nueva ministra de las tecnologías de la información y las comunicaciones, Sylvia Constaín, clausuró el Congreso Andicom 2018 en Cartagena este viernes con la explicación de su plan ministerial para los próximos cuatro años, denominado ‘El Futuro Digital es de Todos’.



La jefa de la cartera tecnológica se mostró en línea con los planteamientos del presidente Iván Duque y aseguró que el ‘matrimonio’ entre el sector público y el privado debe buscar “una conectividad al 100 por ciento y una conectividad óptima”.

Constaín inició su presentación con un llamado a los expertos en el sector y a los empresarios para trabajar en conjunto. Aseguró que acciones concretas pueden impactar el crecimiento económico del país, contando estudios del DNP, según los cuales, si se triplica la velocidad de conexión a internet en el país, el PIB per cápita podría aumentar hasta en un 18.4 por ciento.



“La invitación es a enfocarnos en la productividad. No hay un sector que pueda buscarla más que el nuestro para poder eliminar la pobreza y la desigualdad”, dijo.



La ministra también explicó que aunque han existido avances en el país hay un reto en materia de calidad en las conexiones para poder reducir las brechas entre lo rural y lo urbano, incluso entre los estratos socioeconómicos. “Me impresiona que el lugar de nacimiento puede determinar cuánto se beneficia de la sociedad digital”, puntualizó.

Tenemos que mantenernos a la velocidad de los demás países y hacer cambios que aseguren que tenemos los mismos o más incentivos para invertir FACEBOOK

TWITTER

En materia de retos, Constaín dijo que las industrias como la de la televisión enfrentan cambios en sus modelos económicos y que existen otros factores adversos como la desaceleración de la inversión en el sector, el marco normativo disperso y el desequilibrio en las cargas regulatorias y económicas. Su análisis coincide con lo expuesto por Asomóvil y va en sintonía con las propuestas que hicieron los altos ejecutivos de las operadoras de telecomunicaciones en el marco del congreso TIC en Cartagena.



“El espectro es el primer insumo para este sector. Comparados con el mundo, estamos rezagados en la asignación de espectro y en el tiempo de las licencias. Tenemos que mantenernos a la velocidad de los demás países y hacer cambios que aseguren que tenemos los mismos o más incentivos para invertir y las mismas capacidades para crear, desarrollar e innovar”, explicó.



Existirá una especial atención en la conexión de la última milla, para que internet llegue no solo a las cabeceras municipales de las ubicaciones más alejadas del país sino que también llegue a colegios, hogares, hospitales y negocios.



Para lograrlo, la ministra detalló su política pública, que se compondrá de cuatro ejes principales centrados en el acceso, la generación de políticas adaptadas a las características territoriales y al fortalecimiento de las habilidades digitales en los ciudadanos.



Bajo el plan ‘El Futuro Digital es de Todos’, el gobierno localizaría las inversiones públicas en el cierre de las brechas digitales, con apoyo del sector privado. Se esperaría una modificación en las contraprestaciones y las cargas económicas en el sector y se habló también de televisión y radio públicas.





Frente a la última milla, aunque no ultimó detalles, la ministra mencionó un programa para la conexión de hogares que estaría localizado a través de Sisben. Aseguró que el programa público conservará los lineamientos actuales en materia de herramientas para acceso a internet por parte de personas con discapacidad y que buscará una ‘conectividad social sostenible’.

Poder hacer los tramites en linea se convierte en una puerta de entrada para que los ciudadanos de todo Colombia vean qué otras cosas pueden hacerse en lo digital FACEBOOK

TWITTER

Constaín aseguró que el ejemplo comenzará por el Gobierno. La intención de digitalizar los trámites, de la que Duque anunció que todos los nuevos trámites nacerán en lo digital, también apoyaría el ingreso de nuevos usuarios.



“Poder hacer los tramites en linea se convierte en una puerta de entrada para que los ciudadanos de todo Colombia vean qué otras cosas pueden hacerse en lo digital”, afirmó.



Desde el miércoles, el ministerio de TIC informó que recibirá comentarios sobre propuestas de manuales para política pública, en materia de Gobierno Digital, Carpeta Ciudadana, Autenticación Electrónica y Gobierno Digital. La ministra hizo un llamado a la ciudadanía y a los integrantes del sector para conocer sus comentarios frente a dichos lineamientos. Los comentarios estarán abiertos al público hasta el 17 de septiembre.



LINDA PATIÑO

REDACCIÓN TECNOLOGÍA

Cartagena de Indias