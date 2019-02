Rusia planea desconectarse temporalmente de internet

El Gobierno de Rusia planea desconectarse de internet temporalmente antes del 1 de abril como parte de un experimento para verificar que el país esté preparado en caso de un posible ciberataque masivo.



Las autoridades realizarán una prueba para que la información que se envía entre los ciudadanos y las organizaciones rusas permanezca dentro de la nación en lugar de ser enviada internacionalmente. El objetivo es comprobar que el país se puede ‘desenchufar’ de la red global para protegerse en caso de un ciberataque o una posible agresión extranjera.

El experimento hace parte de un proyecto de ley que señala que los operadores de internet están en la obligación de proporcionar una conexión segura en todo el país en caso de un ataque externo. La iniciativa plantea además que la agencia de comunicaciones rusa Roskomnazor vigile el tráfico y bloquee los recursos y contenidos prohibidos en Rusia.

Las empresas rusas de telecomunicaciones también tendrían que instalar "medios técnicos" para redirigir todo el tráfico de internet a los puntos de enrutamiento que son controlados por el gobierno y que serán manejados por Roskomnazor, según contempla el proyecto.



La idea fue discutida en enero de este año en una sesión del Grupo de Trabajo de Seguridad de la Información, encabezado por Natalia Kasperskaya, presidenta de InfoWatch.



"Todos los participantes de la discusión están de acuerdo en que el proyecto tiene buenas metas, pero los mecanismos de su implementación causan muchas preguntas y disputas. Además, aún no se han definido las modalidades de su aplicación. Por eso llegamos a la conclusión de que los participantes del mercado necesitan organizar ejercicios o algo similar para entender cómo se puede llevar a cabo todo esto en la práctica", señaló Kasperskaya.



Aunque aún no se ha revelado la fecha exacta de la prueba, se espera que se realice antes del 1 de abril, la fecha límite para presentar enmiendas a la ley, conocida como el Programa Nacional de Economía Digital.



El grupo de medios RBK informó que todos los proveedores de Internet aprobaban los objetivos de la ley, pero algunos no estaban de acuerdo con su implementación técnica, la cual creen que causará grandes interrupciones en el tráfico de Internet en Rusia.



TECNÓSFERA