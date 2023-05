El británico Geoffrey Hinton, uno de los grandes pioneros en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), ha dejado su trabajo en Google para poder advertir con mayor libertad de los peligros que plantean estas nuevas tecnologías, según dijo en una entrevista publicada este lunes por el medio estadounidense The New York Times.



A menudo llamado el "padrino" de la IA, Hinton aseguró que a sus 75 años lamenta ahora haber dedicado su carrera a este ámbito. "Me consuelo con la excusa normal: si no hubiese sido yo, otro lo habría hecho", señaló al diario neoyorquino.



Su voz de alarma se suma a las advertencias que en los últimos meses han hecho otros expertos, sobre todo a raíz del lanzamiento de los nuevos bots de texto como el popular ChatGPT y las grandes apuestas que los gigantes tecnológicos están haciendo en este ámbito.



"Es difícil ver cómo se puede evitar que los malos actores lo usen para cosas malas", dijo Hinton en la entrevista, en la que avisa sobre la excesiva velocidad a la que se están logrando avances.

"Mire cómo era hace cinco años y cómo es ahora", apuntó. "Tome la diferencia y propáguela hacia adelante. Eso asusta", señaló Hinton, que el año pasado recibió el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica junto a otros tres pioneros de la IA por su trabajo. A corto plazo, este experto teme sobre todo que internet se vea inundada de falsos textos, fotos y videos, y que los ciudadanos no puedan ser capaces de distinguir lo que es real, pero también cree que estas tecnologías pueden reemplazar a muchos trabajadores y, más adelante, suponer incluso una amenaza para la humanidad.

La IA ya está en nuestra vida cotidiana. Foto: iStock

"La idea de que estas cosas en realidad podrían volverse más inteligentes que las personas, algunas personas lo creían", explicó. "Pero la mayoría de la gente pensaba que estaba muy lejos. Yo pensaba que estaba muy lejos. Pensaba que faltaban entre 30 y 50 años o incluso más. Obviamente, ya no pienso eso", añadió.



En su opinión, se deberían frenar los trabajos en este ámbito hasta que se entienda bien si será posible controlar la IA, una idea en línea con otros llamamientos públicos de personalidades del sector tecnológico que han pedido suspender temporalmente los experimentos.



A través de Twitter, Hinton quiso puntualizar después que no deja Google para poder criticar a la empresa, sino para poder hablar de los peligros de la inteligencia artificial sin tener que preocuparse del impacto que esas opiniones causarían en la compañía en la que trabajaba, una empresa que según él "ha actuado de forma muy responsable".

EFE

