Alerta por modalidad de robo en Nequi con Inteligencia Artificial: esto se sabe

El 31 de diciembre de 2023, víspera de Año Nuevo, un fotógrafo de la ciudad de Bogotá denunció que le robaron tres millones de pesos de su cuenta personal de Nequi.



Por las cualidades del delito, se presume que el hurto se efectuó con la ayuda de Inteligencia Artificial (IA). De manera que se cree que todo se trató de una suplantación de identidad. Así, surge una nueva preocupación para los colombianos, la cual es: ¿La IA puede sustituir su rostro para abrir su cuenta de Nequi en otros dispositivos?



Tras conocerse el caso del fotógrafo robado, el hombre informó que cuando llamó a la oficina de servicio al cliente de Nequi, la entidad le manifestó que se podía tratar de un caso de suplantación de identidad.



Ahora, la pregunta es ¿como lo hicieron?, con lo anterior, se cree que utilizaron la IA para simular su rostro, y, posteriormente, cambiar la clave de su cuenta y efectuar el millonario robo.



"Desde ese momento comenzó mi pesadilla. Llamé a Nequi y allá me explicaron que habían notificado del movimiento a través de mi correo, pero cuando fui a verificar había llegado al SPAM entonces nunca me enteré de la situación", dijo la víctima.



Siga estas recomendaciones para evitar ser víctima de robo en Nequi

Proteja su dinero en esta Navidad. Foto: iStock/ Nequi.

Una de las aplicaciones financieras más usada por los colombianos, como lo es Nequi, dio algunas recomendaciones y consejos a la hora de utilizar este medio.



- Cuando le vayan a hacer un giro, asegúrese de revisar la cuenta para corroborar la transacción.



- Nequi recomienda ignorar las llamadas telefónicas que piden el cambio de clave.



- No debe abrir ningún correo, link o mensaje de texto que no este avalado por la plataforma o que no tenga dominios verificados.



- No comparta su clave con nadie.



- Use claves que no sean evidentes.



- No acepte ofertas o beneficios que parecen convenientes sin verificar antes con la entidad que se trata de algo verdadero.



LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

