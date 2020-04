Reino Unido pide ayuda para frenar conspiraciones sobre 5G y Covid-19

Después de incendios de torres de telecomunicaciones en el Reino Unido, el gobierno británico está buscando cortarle el paso a los rumores y teorías conspirativas que vinculan la pandemia del nuevo coronavirus con las redes de quinta generación (5G).



Según el diario británico The Guardian, el gobierno mantendrá conversaciones con plataformas de redes sociales como YouTube, Facebook y Twitter para enfrentarse al tema.

Los videos de conspiraciones llevaron a que usuarios con temores incendiaran mástiles de teléfonos móviles en Birmingham, Merseyside y Belfast, el jueves y viernes pasados. Los videos de los ataques a la infraestructura también han sido compartidos en las redes.



Al menos siete torres celulares fueron incendiadas la semana pasada en el Reino Unido. Una de las torres incendiadas ni siquiera era un mástil 5G.



Así mismo, según reportes, ingenieros de banda ancha y personal de telecomunicaciones ha recibido amenazas físicas y verbales por parte de personas que creen que la radiación de la infraestructura 5G causa riesgos para la salud y reduce el sistema inmunológico de las personas.



La teoría, que fue catalogada por el alcalde de Liverpool, Joe Anderson, como"extraña", no es del todo nueva. Desde hace años, la idea de recibir antenas tan cerca a los hogares ha indignado a comunidades alrededor del mundo. Lo nuevo sería la vinculación a la propagación de virus. Por su parte, el ministro de la Oficina del Gabinete, Michael Gove, calificó las teorías de conspiración como "tonterías peligrosas".



Mientras que algunas comunidades se oponen, sectores de la sociedad han descalificado los rumores y han planteado que estas redes móviles son cruciales no solo para mantener las comunicaciones con los seres queridos en un momento tan difícil sino para permitir las comunicaciones con los servicios de emergencia. Así mismo, una de las promesas del 5G es facilitar prácticas como la telemedicina.



Parte de la viralización de la teoría incluye que algunas celebridades locales, incluida la cantante Anne-Marie, han ayudado a difundir e rumor. Amanda Holden, jueza del programa Got Talent de Gran Bretaña, compartió un enlace a una petición en línea que afirma que los síntomas de Covid-19 fueron causados ​​por residir cerca de un mástil 5G. La petición en línea fue eliminada.



Oliver Dowden, el secretario de cultura, mantendrá conversaciones con plataformas como Facebook, WhatsApp, YouTube y Twitter esta semana.



Por su parte, YouTube anunció que dará de baja los contenidos de conspiraciones que vinculan a la covid-19 con el 5G, pero que podrá permitir otros contenidos de conspiración sobre 5G que no menciona al virus.



