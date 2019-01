Piden a tecnológicas no vender sistemas de reconocimiento facial 

La Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés) pidió hoy a Microsoft, Amazon y Google que se comprometan a no vender su tecnología de reconocimiento facial al Gobierno.



El grupo de 85 asociaciones y grupos de activistas dentro de los que se encuentran la ACLU, el Centro de Refugiados e Inmigrantes para la Educación y los Servicios Legales (RAICES) y la Electronic Frontier Foundation (EFF), explicó a través de un comunicado que ha enviado tres cartas a las tecnológicas para "dejar claro" que proveer 'software' de reconocimiento facial al Gobierno "amenaza la seguridad de miembros de la comunidad y también minará la confianza en el negocio".

"Estamos en una encrucijada con la vigilancia facial, y las decisiones que tomen estas compañías determinarán si la próxima generación deberá temer que el Gobierno la siga por ir a una protesta, a su lugar de oración o simplemente por vivir su vida", señaló la directora de Tecnología y Libertades civiles, Nicole Ozer.



En sus cartas dirigidas a los principales responsables de las empresas tecnológicas, la coalición destaca que el reconocimiento facial "permite al Gobierno señalar a inmigrantes, minorías religiosas y gente de color", exacerbando "prejuicios históricos y actuales".

Google anunció recientemente que no venderá un software de estas características hasta que no se reconozcan los riesgos de la tecnología, algo que también destacó el presidente de Microsoft, Brad Smith.



El comunicado también indicaría que Amazon ha insistido en vender la tecnología al Gobierno pese a los avisos de distintas autoridades y, a pesar de que su principal ejecutivo, Jeff Bezos, ha reconocido que sus productos podrían ser "mal utilizados".



"La historia nos ha enseñado claramente que el gobierno explotará tecnologías como la vigilancia de rostros para atacar a comunidades de color, minorías religiosas e inmigrantes", agregó Ozer.Amazon, Google y Microsoft no respondieron de inmediato a la solicitud del grupo liderado por la UCLA.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

​*Con Efe

EN TWITTER: @TecnósferaET