Sea por evitar el tráfico, por los altos precios de la gasolina o por ayudar al medioambiente, cada vez son más las personas que eligen las patinetas eléctricas como medio de transporte principal. Pero, como sucede normalmente con productos cuya demanda crece muy rápidamente, actualmente hay muchas alternativas en el mercado y su rango de precios puede ser de $ 300.000 por un modelo usado a más de $ 10 millones por los que están mejor equipados.

Entre las ventajas que ofrece un vehículo como estos también están su versatilidad y facilidad de transporte. Las patinetas eléctricas suelen pesar entre 10 y 20 kilos y, además, la mayoría son plegables, por lo que guardarlas sin que ocupen mucho espacio es otra de las ventajas que ofrecen.



(Lea: Able, el dispositivo que ayuda a caminar a personas con lesiones medulares)



Eso sí, como hay ventajas, también hay desventajas. Por ejemplo, Verónica Cepeda, una joven usuaria de estos vehículos, afirma que, desde que utiliza patineta, sus tiempos de desplazamiento se han reducido considerablemente. Mientras que para Juan José Arjona, otro usuario, a veces no resultaba tan práctica. “Algunos lugares, como ciertos centros comerciales, no dejan entrarlas, así estén plegadas, por lo que puede ser engorroso”.



Si usted decide que las patinetas eléctricas son para usted, pero no sabe cómo elegir, aquí hay cinco elementos que debería tener en cuenta antes de comprarla, así como una lista de algunos modelos que puede considerar.

Facebook Twitter Linkedin

Potencia, materiales, autonomía, servicio al cliente, entre otros aspectos que debería de tener en cuenta antes de comprar una patineta eléctrica. Foto: iStock

1. Potencia

Este tipo de vehículos fueron pensados principalmente para el transporte urbano en ciclovías, por lo que la gran mayoría no alcanzan grandes velocidades. El tamaño de las baterías va de 250 a 2.000 vatios de potencia. Sin embargo, de acuerdo con la empresa Segway Ninebot, especializada en este tipo de vehículos, para movilidad urbana y recorridos no más largos de 8 kilómetros (km) por trayecto, y siempre que el recorrido no tenga subidas muy empinadas, un scooter con potencia de 300-350 vatios es suficiente. Permitirá superar puentes, inclinaciones de 10 a 12 grados y, en general, desenvolverse bien en perímetro urbano.



(Más: Bienvenidos a la revolución de los nómadas digitales)

2. Autonomía

Este es uno de los aspectos que más se ajustan a las necesidades que tenga cada usuario, pues la autonomía de una patineta eléctrica está directamente relacionada con el tamaño de la batería y, por lo tanto, con el tiempo que necesitará para cargarse completamente. La autonomía de una patineta eléctrica puede ir desde 15 km a 30 km por carga.



Tenga en cuenta qué distancias tiene pensado recorrer con la patineta y en qué lugares va a poder cargarla antes de adquirir una. Por ejemplo, “patinetas eléctricas como la Xiaomi Electric Scooter 3 Lite o la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro poseen una autonomía suficiente para recorrer distancias de hasta 20 km. Pero esto puede variar según la inclinación, la velocidad o el terreno”, como afirma Carolina Ceballos, PR mánager de Xiaomi Colombia.

3. Materiales

Otro de los puntos para tener en cuenta es la resistencia de los materiales de la patineta, específicamente su resistencia al agua y las llantas.



La primera cuestión es especialmente relevante en ciudades con climas impredecibles, pues la mayoría de los modelos disponibles en el mercado no cuenta con una adecuada impermeabilización, lo cual puede causar problemas en el sistema eléctrico, el motor y las baterías. Consulte qué medidas tiene el modelo que desea adquirir para evitar estos problemas y, en caso de que los tenga, cómo se pueden solucionar.



(También: Este es el celular con pantalla enrollable de Motorola ¿Buena opción?)



Para la segunda cuestión, hay dos opciones: las llantas de aire y las llantas sólidas ‘antipinchazos’. Según el portal de Segway Ninebot, “las llantas de aire brindan una mejor experiencia de usuario durante el recorrido; sin embargo, su desgaste y los pinchazos son motivo de constante insatisfacción de los clientes (...). En muchos casos, esto se soluciona adaptando llantas sólidas ‘antipinchazo’, en la que se sacrifica algo de comodidad por seguridad”.

Facebook Twitter Linkedin

Las patinetas eléctricas se recomiendan para personas que recorran al día distancias no mayores de 15 km. Foto: iStock

4. Servicio técnico

“Las luces, los neumáticos y los frenos son las partes a las que se les debe realizar un mayor mantenimiento en pro de la seguridad del usuario”. FACEBOOK

TWITTER

Este tipo de vehículos no están exentos de problemas técnicos que impliquen llevarlos al taller de vez en cuando. Según Ceballos, “las luces, los neumáticos y los frenos son las partes a las que se les debe realizar un mayor mantenimiento en pro de la seguridad del usuario”, por lo que es esencial que, en caso de que tenga algún inconveniente, pueda tener un proveedor de partes confiable que le ayude a solucionar sus problemas.



Por ejemplo, Go Green, una de las compañías que venden este tipo de patinetas, tiene un ‘servicio express’ para los clientes de su marca en el que, sin ningún costo, los usuarios pueden ir a los talleres a hacer ajustes generales.



Normalmente, cada marca reconocida tiene un catálogo de servicios técnicos gratuitos y otros por los que debe pagar (despinchadas, ajuste de frenos, revisión eléctrica, entre otros). Antes de adquirir su patineta, asegúrese de conocer estos servicios en caso de que necesite usarlos algún día.



(Siga leyendo: Apple Watch tendría una novedad que evitaría pinchazos en diabéticos)

5. Seguridad

Al empezar a usar este tipo de vehículos, es esencial tener los elementos de seguridad adecuados. Para cumplir con las normativas de Bogotá es esencial tener un casco, y las compañías vendedoras de estos vehículos también recomiendan usar rodilleras, coderas y un chaleco reflectivo en caso de montar de noche.



Además, la Secretaría de Movilidad obliga a que estos dispositivos cuenten con frenos, timbre, luz blanca delantera, luz roja trasera y pie de apoyo. Sobre esto, Ceballos puntualiza que “contar con una luz parpadeante y de gran potencia hará que el vehículo sea más visible y se reduzcan los riesgos de accidente”. Asegúrese de que su vehículo cuente con estos dispositivos de protección antes de empezar a manejarlo en las calles.

SANTIAGO GÓMEZ CUBILLOS

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

También puede leer:

- Colombia entre los lideres en inversión y crecimiento de analítica e IA.

- Las 'emociones' que ChatGPT y otros programas de IA aseguran haber desarrollado.

- Realme lanza el celular con carga más rápida del mundo.