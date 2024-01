Paso a paso: Cómo activar el modo 'maestro de inglés' en Alexa para practicar el idioma

La tecnología se ha vuelto cada vez más personal, y hoy en día podemos hablar del modo maestro de inglés de Alexa, el asistente virtual de Amazon. La inteligencia artificial de Amazon cuenta con múltiples herramientas diseñadas para ayudar a las personas a practicar las distintas habilidades necesarias para dominar este idioma.



Exploramos tres de estas herramientas que pueden ser de gran utilidad para personas en diferentes niveles de competencia en el idioma de Shakespeare. En un mundo cada vez más globalizado, es relevante que las personas interesadas aprovechen cualquier herramienta tecnológica que les ayude a mejorar sus habilidades lingüísticas.



Alexa, quiero aprender Inglés

Una de las funciones que ofrece Alexa es la habilidad de aprender inglés. Esta herramienta resultará útil para aquellos que deseen iniciarse en el idioma. Puedes encontrar esta habilidad con el título "Aprende idiomas con Alexa" en la sección de Skills de la aplicación móvil del asistente.



Una vez habilitada en tu celular o en un dispositivo Amazon Echo Show, simplemente debes decir: "Alexa, quiero aprender inglés" o "Alexa, enséñame inglés". De esta manera, se ejecutarán diferentes lecciones guiadas, que abarcan desde la gramática hasta el vocabulario, e incluso incluyen recomendaciones para mejorar la pronunciación.



Modo bilingüe

Una característica interesante es que Alexa puede funcionar en modo bilingüe, lo que significa que puedes interactuar con ella tanto en inglés como en español. Al menos durante gran parte del año 2023, esta función estaba habilitada exclusivamente para los usuarios en Estados Unidos.



Para activar el modo bilingüe, simplemente tienes que decir el comando: "Alexa, habla inglés y español". Esto te permitirá solicitar todo tipo de información al asistente en el idioma de Shakespeare, lo que resulta eficiente para practicar la pronunciación y mejorar tus habilidades en inglés.



Palabra del día

Otra herramienta útil para incrementar tu vocabulario en inglés es la función de "Palabra del día" que ofrece Alexa. Para acceder a esta función, puedes pedirle al asistente en inglés que te diga cuál es la palabra del día diciendo: "Alexa, what is the word of the day?".



Alexa recurrirá a sus múltiples fuentes para proporcionarte no solo la palabra del día, sino también su definición en inglés. Puedes hacer esta solicitud todos los días, lo que te permitirá aprender nuevas palabras de una manera interactiva y constante.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación y contó con la revisión de la periodista y un editor.