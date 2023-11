Paseo, la 'App' de audioguías para descubrir ciudades de la mano de guías locales

La innovadora aplicación de guías turísticas, Paseo, está cambiando la forma en que los viajeros exploran Europa al ofrecer más de medio centenar de tours audioguiados en más de 23 ciudades europeas.



Esta aplicación permite a los usuarios descubrir la historia y la cultura de un destino a su propio ritmo, gracias a los contenidos elaborados por guías locales.

La característica distintiva de Paseo es su enfoque en la flexibilidad y la personalización de la experiencia de viaje.



La aplicación proporciona un mapa detallado de cada ciudad donde se pueden visualizar los tours disponibles y ofrece una introducción gratuita de cada uno. Además, la plataforma se alimenta constantemente de contenido generado por guías oficiales e historiadores locales que comparten sus rutas.



Paseo ofrece a los viajeros la posibilidad de elegir entre una amplia variedad de audiotours que se adaptan a sus necesidades e intereses. Cada tour incluye una introducción gratuita, un mapa que muestra el recorrido, información relevante sobre el tour y detalles sobre el guía local que lo creó.



Jose Nuñez-Lagos, cofundador de Paseo, destaca las ventajas de la aplicación, afirmando: "Con Paseo, puedes disfrutar de tus recorridos sin las molestias de las multitudes, y a la mejor hora del día, lo que te permite sumergirte en la cultura y la historia de la ciudad de una manera mucho más auténtica".



Ciudad de Alicante, en España. Foto: iStock

La aplicación Paseo no solo se enfoca en los lugares emblemáticos, sino que también revela joyas ocultas de cada ciudad. Con mapas interactivos y una poderosa función de búsqueda y filtro, los usuarios pueden personalizar su exploración de acuerdo con sus preferencias, todo a un costo asequible y accesible, brindando experiencias de viaje inmersivas.



Paseo es el resultado de un equipo de expertos en turismo y tecnología que trabajaron durante año y medio para crear una solución que permitiera a los viajeros realizar tours guiados de manera individual. La plataforma se diseñó pensando en los viajeros que no optaban por los tours privados debido a la falta de flexibilidad, las esperas o el precio.

La aplicación muestra un mapa detallado con guías en sitios turísticos de Europa. Foto: Paseo

Los fundadores de Paseo enfatizan que no buscan reemplazar servicios como los free tours o los tours privados, sino complementar la oferta existente en el mercado y satisfacer las necesidades de aquellos turistas que, por diversas razones, no realizan este tipo de experiencias.



La aplicación Paseo está disponible para su descarga gratuita en dispositivos iOS y Android. La selección de tours y mapas es gratuita, mientras que cada audioguía tiene un costo que oscila entre 2,99 y 5,99 euros por tour.



Un aspecto fundamental de Paseo es su colaboración activa con guías locales que ofrecen historias auténticas de cada destino. Actualmente, la aplicación cuenta con más de 150 guías turísticos registrados en su plataforma, quienes contribuyen con audioguías de calidad.



Esta colaboración no solo enriquece la experiencia del usuario, sino que también brinda a los guías turísticos una fuente adicional de ingresos sin tener que dejar de realizar tours físicos tradicionales. Paseo se posiciona como un aliado de los guías turísticos locales y una herramienta esencial para los viajeros que desean explorar Europa de manera única y personalizada.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.