Desde el pasado 10 de diciembre se comenzó a ejecutar en el país el primer portafolio para dar a conocer las diferentes iniciativas que se vienen desarrollando en Bogotá y sus municipios aledaños sobre negocios e ideas que les apuntan a la sostenibilidad y la economía circular, a través de Negocios Verdes Innovadores, que representan los proyectos que incorporan ciencia, tecnología e innovación (CTeI) para su creación.

El programa ofrece una plataforma virtual para reunir y exhibir cerca de 250 iniciativas que tienen productos y servicios con orientación de triple impacto, es decir que generan beneficios económicos, sociales y ambientales, con el mercado actual.



“Tenemos dos secciones claves dentro de este portafolio, una es para el público general y la otra es una zona más exclusiva para la interacción de los participantes del programa y las empresas que participan con el fin de fortalecer los procesos de cada uno de los proyectos”, asegura Tatiana Monsalve, directora de la Oficina Regional de Transferencia Tecnológica.



Esto permite que el público en general acceda a una amplia oferta de productos que le apuntan a la sostenibilidad en diferentes sectores, como el agro, alimentos y bebidas, medioambiente, cosméticos, aseo, construcción, moda, salud, farmacéuticos, logística, transporte, turismo y energía, en un solo lugar. Esta plataforma estará habilitada durante los próximos meses.

“Esta vitrina está alineada a una política de crecimiento de negocios verdes y economía circular, que incluso está relacionada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los retos que se tienen en particular en la ciudad y la región”, asegura Claudia Marcela Betancur Giraldo, directora ejecutiva en Biointropic.



De las 250 iniciativas que están en el portafolio, 80 le apuntan al aprovechamiento y valorización de residuos, 26 están relacionadas con una agricultura productiva y sostenible haciendo uso eficiente de la biodiversidad y otras 17 buscan integrar procesos ambientales sostenibles en la cadena de suministro tradicional.



La vitrina cuenta en su gran mayoría con proyectos del sector de medioambiente (54 iniciativas), agrícola y pecuario (45), alimentos y bebidas (33) y de construcción (24). Así mismo, el 70 por ciento de la oferta está enfocada en el desarrollo de productos; el 28 por ciento, a servicios y un 2 por ciento, a procesos.



Estos proyectos están siendo ejecutados por diferentes actores del ecosistema del emprendimiento de la ciudad, entre ellos hay 209 empresas, 21 entidades sin ánimo de lucro y 20 generadores de conocimiento, en donde se encuentran las universidades y centros de investigación y desarrollo.



“Buscamos que esto genere un impacto no solo en los emprendedores, sino en los hábitos de consumo, muy guiado a conocer desde una manera más cercana este tipo de oferta y promesas de valor y mitigar el impacto que hemos tenido en el planeta”, señaló Monsalve.

