En medio de la reactivación que ha tenido el mundo tras la crisis generada por la pandemia de covid-19, en la que el papel de la vacunación ha tenido un rol importante, algunos países han decidido implementar los llamados pasaportes sanitarios o de vacunación digitales para poder facilitar el proceso de los ciudadanos de movilizarse e ingresar a lugares públicos.



Desde hace varios meses, Europa fue uno de los que dieron un paso hacia esta estrategia; países como Hungría, Austria y Dinamarca estuvieron entre los primeros en implementar este mecanismo de manera obligatoria. Posteriormente, otras naciones como Singapur, Japón y Corea del Sur se sumaron a la iniciativa. Colombia no ha sido la excepción; en agosto de 2021, el Gobierno Nacional anunció la expedición de un pasaporte digital de vacunación como un reemplazo al carné de vacunación contra el covid-19.



Y aunque este documento ya es una realidad en muchos lugares, se han generado ciertos debates sobre la privacidad y seguridad de la información que está consignada en él.



Para empezar es necesario entender en qué consisten estos llamados pasaportes, los cuales son documentos que vienen en un formato digital y pueden incluir los datos personales de salud de la persona, además de su nombre completo, número de documento y medios de contacto.



“En el contexto del covid-19, estos pueden contener las vacunas recibidas por el usuario, la habilitación para circular durante los periodos de aislamiento, pruebas de laboratorio por la enfermedad, entre otros. Esta pieza de información se encuentra, generalmente, mediante una aplicación desarrollada por las entidades gubernamentales del país en donde el usuario se encuentre”, explica Martina López, especialista en ciberseguridad de Eset.



Uno de los principales objetivos de este carné digital es permitir de una manera más fácil la circulación de las personas, sin necesidad de que tengan que cargar un documento físico. Así mismo, a las autoridades de los países les ayuda a llevar los controles pertinentes de una manera más sencilla, al contar con esta información de forma centralizada.



En este caso, destaca Santiago Aldana, director ejecutivo de Soy Yo, plataforma que ofrece servicios de identidad digital, estos documentos “facilitan muchos procesos en medio de la reactivación, llevando a diferenciar de una manera más confiable quiénes son las personas que ya están inmunizadas y quiénes no, al tiempo que pueden contener datos sobre las pruebas del virus, permitiendo tener trazabilidad sobre los contagiados”.



Pero, agrega el experto, estos documentos deben contener un fuerte elemento de seguridad, que permita garantizar la privacidad de la información y que a esta solo pueda acceder las personas habilitadas por el usuario. “Para ello son necesarias herramientas como el reconocimiento biométricos, que ayudan a que solo la persona tenga acceso a estos datos”, destaca Aldana.



Así mismo, estos pasaportes sanitarios siempre deben contar con un sistema fuerte de cifrado, que garantiza que la información que está almacenada no puede ser vulnerada por un atacante y con el cual el usuario, a través de una clave u otros mecanismos de autenticación, es el único que tiene acceso. Varios de los documentos que se han generado en los países están basados en un modelo de blockchain, un sistema que codifica la información y permite transferir datos de manera segura.



Estos pasaportes, señala Martina López, deben solo utilizar datos mínimos de la persona, como el nombre, la fecha de nacimiento y las fechas de vacunación, los cuales son suficientes para validar que el ciudadano sí tiene las vacunas. Además, se debe validar, en los términos y condiciones del documento, que la información personal que contiene no es compartida con ningún tercero y solo es manejada por las autoridades correspondientes.



“Dependiendo del diseño de la aplicación o sitio podemos encontrarlo en los términos y condiciones del servicio, o bien consultar al desarrollador del mismo mediante los canales de contacto disponibles en sitios y tiendas como App Store o Play Store”, señala la experta.



Por último, el usuario que realice el proceso debe comprobar que la página en la cual está sacando su documento digital es la página oficial, ya que los ciberdelincuentes han desarrollado diferentes campañas como el uso de páginas falsas, con el fin de engañar a las personas y quedarse con sus datos personales.



Por ello es necesario que no se ingrese a estos sitios web desde correos sospechosos o de los que el usuario no tenga claro el remitente, así mismo debe descargar las aplicaciones para el uso de estos pasaportes únicamente en tiendas autorizadas por el sistema operativo del teléfono.



TECNÓSFERA