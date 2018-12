Ley de modernización del sector TIC pasa primer debate en el Congreso

El proyecto de ley 152 del Gobierno con el que se busca modernizar al sector TIC acaba de pasar el primer debate de las comisiones sextas de la Cámara y el Senado.



El pasado mes de octubre, la ministra de las Tic, Sylvia Constaín, solicitó al Congreso de la República dar ‘trámite de urgencia’ en las Secretarías Generales por lo que ahora la iniciativa pasará a ser estudiada la próxima semana en plenarias del Congreso.



"Ha sido un proceso de mucho diálogo, de construir y mejorar lo que hemos presentado", dijo Constaín.

La cabeza de la cartera TIC afirmó que "el resultado de hoy sale después de mucha deliberación y de haber escuchado perspectivas de un lado y del otro. Este es un tema que viene en desarrollo desde 2014, incluso antes de que Colombia entrara a la OCDE".



En diálogo con EL TIEMPO, Constaín explicó que desde la presentación del proyecto al momento de la ponencia hubo dos principales cambios que fueron aprobados por las comisiones. El primero de ellos es la modificación del artículo que establecía la renovación del plazo de los permisos para el uso del espectro radioeléctrico hasta por 30 años. Dicha asignación quedó estipulada en 20 años.



"Nosotros habíamos pensado en un término de 30 porque entre mayor certeza jurídica y más espectro más ambiciosas pueden ser las inversiones", dijo Constaín.



Sobre este aspecto, Pablo Bello, Director de ASIET y ex-viceministro de telecomunicaciones de Chile, le dijo a EL TIEMPO que si se aprueba el proyecto "se podrán iniciar espectros de radioeléctrico en bandas que son muy relevantes y que son estratégicas para avanzar en el objetivo de cierre de la brecha digital, en particular la de 700 Mhz. Si esto se hace pronto sobre la base de esta nueva legislación, estoy seguro que las inversiones se van a revertir y van a empezar a crecer", señaló.



El otro cambio tuvo que ver con la composición del Regulador Único Convergente que quedaría conformado por un representante de los canales regionales, un representante del Presidente, dos personas escogidas por convocatoria publica y el Ministro de Comunicaciones.



La propuesta inicial contemplaba cinco comisionados con periodos fijos de cuatro años: dos elegidos directamente por el Presidente de la República; otros dos, mediante convocatoria pública; y uno en representación de los canales públicos de televisión.



Pero precisamente este fue uno de los puntos que más críticas ha suscitado al considerar que las sanciones al sector TIC quedarían exclusivamente bajo el Ministerio y que se acumularía el poder de regulación en la entidad.



"Es una función de vigilancia y control y eso pasa en todos los sectores, todos tienen una entidad que vigila y todos queremos que el sector quede protegido", afirmó Constaín.



"Esa composición de la Comisión es un cambio positivo porque permite que se mantenga la calidad técnica que hasta ahora ha tenido. Es importante una articulación entre la política y la regulación, la presencia del Ministro permite que esa articulación se dé y se construya de una manera coherente, unida hacia los mismo fines, lo vemos con buenos ojos", dijo Constaín.



El proyecto también ha recibido cuestionamientos respecto a la posibilidad de que se disminuyan los recursos para la financiación de la televisión pública en el país. Por medio de una carta, el senador Antanas Mockus le pidió a la Ministra que se dedique más tiempo para el debate de la iniciativa. "Un proyecto que no se discute rigurosamente y que no tiene la voz ciudadana, es un proyecto que probablemente sea inconveniente, carezca de legitimidad y debilite la democracia deliberativa", señaló en su documento.



"Tuvimos procesos de discusiones con la sociedad civil, fuimos a hablar con los canales regionales. Hubo dos audiencias en el congreso, en la última, hubo una oportunidad de expresar todas las preocupaciones", explicó Constaín.



Respecto a las críticas en cuanto a los recursos destinados a la televisión y la posibilidad de crear monopolios, Constaín respondió que "desde el inicio teníamos una propuesta que respondía a las preocupaciones de la televisión pública. No empezamos de ceros, porque la modernización es urgente", agregó.



"Uno de los elementos más importantes que hoy fue aprobado es precisamente que reconoce y vio el interés que suscitó el tema de la televisión publica en ocasiones pasadas, y lo integró al proyecto de ley. Los canales de televisión lo apoyan porque muy contrario a reducir la financiación, la fortalece", señaló.



"Las puertas al dialogo están abiertas. Me habría gustado que se hubieran quedado todo el tiempo del debate para este intercambio tan constructivo que hemos tratado de mantener", añadió sobre el retiro de la bancada de la oposición que abandonó el recinto durante el encuentro.



Bello añadió que este proyecto de ley establece las condiciones para poder incrementar las inversiones en infraestructura. "Con el ritmo actual de conectividad, Colombia tardará más de 30 años en lograr la meta de desarrollo de infraestructura digital. Es fundamental generar las condiciones para incrementar las condiciones para ese desarrollo. No es posible que casi la mitad de los colombianos vivan en el siglo pasado, cerrar la brecha digital es urgente", dijo.



TECNÓSFERA