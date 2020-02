Con penalidad de $42.000 millones, Partners será el 4to gran operador

El gobierno aceptó la renuncia de Novator Partners a un bloque que les fue adjudicado en la reciente subasta del espectro electromagnético, y que luego argumentó que erróneamente había puesto un valor. Se trata de un bloque de 10 Mhz en la banda de 2.500 Mhz por el que "ofreció equivocadamente" la suma de 1.7 billones de pesos.

Con la decisión, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) resolvió un debate de semanas sobre si entraba o no el cuarto gran operador de celulares y telecomunicaciones, que entra a competir directamente junto a Claro, Movistar y Tigo.



Partners deberá pagar la garantía de 42.000 millones de pesos por la seriedad de la oferta. Pero, además de la multa, MinTIC confirmó que se van a entregar los nueve bloques en la manera como fueron adjudicados en la subasta, tanto a Tigo, Claro y a Partners.



Esto significa que el nuevo operador, un fondo de inversión que es dueño del operador chileno Wom, entra a Colombia con espectro en bandas altas y bandas bajas.



Partners había pedido que no les cobrarán la garantía explicando que su billonaria oferta, superior en un 1000 por ciento al valor inicial del bloque, había sido un error.



La ministra de las TIC, Sylvia Constaín, señaló que "la garantía de la seriedad de la oferta se le aplicó a Partners. No estamos cambiando la regla del juego, sino que ha sido discutido en todo el proceso".



La Resolución 322 del 2020 dicta no asignar el bloque de 10 MHz en la banda de los 2.500 MHz a Partners y declarar el incumplimiento de la seriedad de la oferta reclamando el pago a Partners 42 mil millones de pesos tal y como está reglamentado, y en el caso de no pago cobrar el primer garante.(Le puede interesar: Operadores piden que no se caiga la subasta y se adjudique el espectro)

El disgusto de los operadores

Durante los últimos días, Claro y Tigo habían insistido que el permitir a Novator Partners continuar en el proceso, el Gobierno incurriría en un cambio de reglas puesto que la subasta era una oferta completa y no dividida por partes de espectro.



Por su parte, Movistar anunció que acudirá "a todas las instancias legales", sin detallar cuál será el proceso jurídico que iniciarán, se espera que las acciones sean inicialmente dirigidas contra el Gobierno.



Movistar, que participó en la subasta pero no salió beneficiado con ningún espectro, había dicho que los elevados costos de las pujas le habían afectado en su estrategia durante la jornada del 20 de diciembre de 2019. En un comunicado publicado en la noche del jueves, el operador insistió en que el episodio de error "afectó la dinámica de la subasta incidiendo sobre Telefónica y afectando todo el mercado".



Además de "rechazar enfáticamente" la decisión que califica de "arbitraria", para el operador "esta acción va en contra de las condiciones de la subasta y establece un precedente muy grave pues Partners renunció a una oferta irrepudiable hecha electrónicamente y de manera válida (y...) genera un antecedente negativo de cara a la

seguridad jurídica y la protección del patrimonio público".



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET