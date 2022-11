Sostener una relación de pareja, en muchas ocasiones, no es tan fácil como se cree, ya que para hacer que esta sea duradera, es importante cultivar el amor día a día con pequeños detalles que marquen la diferencia.

Para lograr esto, es importante ser creativo e innovador, pero la mayoría de veces no se logra. Sin embargo, y por fortuna, la tecnología ha permitido la creación de muchas ayudas.



Por ejemplo, Sparks, una aplicación para quienes tienen una pareja desde hace mucho tiempo y quieren seguir luchando por su relación. Esta plataforma les permitirá hacer del enamoramiento algo más placentero, divertido y que no caiga en la monotonía.

¿Cómo surgió la idea?



Ankit Nayal, el fundador y director ejecutivo de Sparks, encontró a su pareja en una aplicación para citas. No obstante, al iniciar su nueva relación se dio cuenta de que no sabía cómo mantenerla y que le hacía falta un apoyo, fue en ese momento, cuando se le ocurrió la idea de la aplicación.Sparks, una plataforma que no solo sirve para conocer personas como lo hacen la mayoría de sus competidores, sino a crear relaciones estables y mantener las parejas actuales.

¿Qué ofrece la aplicación?



En Sparks su pareja y usted podrá encontrar una variedad de planes para que puedan disfrutar juntos.



Bares, restaurantes, playas, sitios turísticos, eventos, vacaciones, excursiones, talleres y demás actividades que implican que usted esté en contacto con su ser amado y lo pueda conocer mucho mejor a través de las nuevas experiencias.

¿Cómo funciona?



Cada persona debe crear su cuenta propia en la aplicación, luego adornar su perfil con una fotografía, datos personales como fecha de cumpleaños, aniversario, gustos musicales, actividades favoritas y también la ubicación en donde se encuentre para que de esa manera Sparks le recomiende lugares cerca a su casa con la descripción, el precio, los horarios y la dirección.

Esta aplicación le ayuda a mejorar su relación. Foto: Aplicación Sparks

Luego de que usted seleccione los sitios que le interesaron, la aplicación hace ‘match’ con los que también decidió su pareja, los enlaza y es tarea para ustedes dos elegir y agendar la cita.



Actualmente, la aplicación es gratuita. Pero piensa recaudar fondos para que en el año 2023 pueda brindar más servicios a sus usuarios, ya que el objetivo de Sparks es hacer más agradable el tiempo que usted pasa con su pareja

