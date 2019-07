Reserva Federal de EE. UU. tiene dudas de la criptomoneda de Facebook

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, dijo que el plan de Facebook para construir una moneda digital llamada Libra "no puede avanzar" hasta que se resuelvan las preocupaciones graves, comentarios que presionaron el proyecto y afectaron el precio de La criptomoneda original bitcoin.



Los fuertes comentarios del más poderoso regulador financiero de EE. UU. llegan en medio de los crecientes obstáculos que enfrenta la criptomoneda de Facebook, presentada en junio, y que según han manifestado diversos organismos estará bajo un exigente escrutinio a nivel global.

"Libra plantea muchas preocupaciones serias con respecto a la privacidad, el lavado de dinero, la protección del consumidor y la estabilidad financiera", dijo Powell durante su testimonio semestral sobre política monetaria ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. "No creo que el proyecto pueda avanzar" sin abordar esas preocupaciones, agregó más tarde.

Sin embargo, Powell dijo que cualquier revisión regulatoria del proyecto debe ser "paciente y cuidadosa" y que en el panorama legal actual, las reglas no se han ajustado a las monedas digitales.



"Es algo que no encaja de manera ordenada o fácil dentro de nuestro esquema regulatorio, pero tiene una escala potencialmente sistémica", dijo. "Necesita una mirada cuidadosa, por lo que creo firmemente que todos debemos estar tomando nuestro tiempo con esto".



Según un correo electrónico enviado a Reuters por la vocera de Facebook Elka Looks, "estamos muy alineados con el Presidente en torno a la necesidad de un discurso público sobre esto". "Esta es la razón por la que junto con los otros 27 miembros fundadores de la Asociación Libra hicimos este anuncio con mucha antelación, para que podamos participar en un discurso constructivo sobre este tema y recibir comentarios".

El testimonio de Powell llega después de una carta de más de 30 legisladores de ese país en el que los congresistas citan a Facebook una audiencia para aclarar dudas, que se espera se realice este mes. La voz de Powell no fue la primera en levantar inquietudes frente a la propuesta de Facebook, pero el efecto de su postura ha sido contundente. Después del anuncio de Libra, el bitcóin y otras criptomonedas se valorizaron (un 55% en el caso del bitcóin, logrando su punto más alto en más de 12 meses). Sin embargo, el bitcóin cayó hasta un 7 por ciento durante sus tres horas de testimonio de Powell.



Las acciones de Facebook también se vieron afectadas durante la comparecencia de Powell ante el comité, aunque recuperaron en gran medida esa pérdida de terreno y cotizaban un 1,3 por ciento al alza a 201,89 dólares por acción al cierre del miércoles.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters