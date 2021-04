Así podrá ver a Pac-Man y a Hello Kitty ‘en la vida real’ con Google

El buscador de Google permite desde esta semana dar vida a través de cualquier dispositivo móvil a muchos de los personajes más icónicos del anime, los videojuegos y los programas de televisión japoneses, desde Pac-Man a Hello-Kitty, con ayuda de la Realidad Aumentada (RA).



De esta forma, al buscar cualquiera de estos personajes en el buscador y al pulsar la opción 'ver en 3D' se puede conseguir, además de girarlo o acercarlo, llevarlos al espacio exterior con la ayuda de la Realidad Aumentada, verlos moverse e, incluso, escuchar mensajes o los efectos sonoros más característicos de cada uno de ellos. También se podrá crear vídeos o recrear escenas míticas con la opción de grabación.



Tenga en cuenta: el contenido en 3D puede verse únicamente en los dispositivos con Android 7 Plus y el contenido de Realidad Aumentada en los compatibles con ARCore. En caso de iOS, deben tener la actualización 11.0 o superior.

Además de Pac-Man y Hello Kitty, los otros personajes disponibles para usar esta herramienta son: Ultraman, Gundam Odysseus, Ultraman Zero, Kogimyun, Ultraman Belial, Taiko Master, Gomorra, Evangelion, Xi Gundam, Pompompurin, Gundam Penelope y Little Twin Stars.



EFE

