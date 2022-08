Pablo Boczkowski, investigador y académico argentino de la Escuela de Comunicación de Northwestern University, doctor en psicología, de la Universidad de Belgrano, y doctor en ciencia y tecnología, de la Universidad de Cornell, ofrecerá su charla titulada ‘El entorno digital: breve manual para entender cómo vivimos, aprendemos, trabajamos y pasamos el tiempo libre’, programada para el 6 de septiembre en las instalaciones de EL TIEMPO, a partir de las 10 de la mañana.



En dicha conferencia, Boczkowski ofrece una nueva perspectiva para entender el profundo rol de lo digital en nuestras vidas, que condiciona distintos aspectos de la experiencia social. Explica, además, cómo los medios digitales modifican nuestros patrones de consumos de entretenimiento, deportes, noticias y nuestro entendimiento de la política y el activismo social.



También se centra en tres áreas que serán determinantes en el futuro: datos, realidad virtual y exploración espacial.



Boczkowski, investigador y académico de la Escuela de Comunicación de Northwestern University, es experto en los retos tecnológicos y democráticos que impone el nuevo ecosistema de medios digitales tanto a los medios como a las audiencias.



Pablo Boczkowski es autor de libros fundamentales que han revolucionado nuestro entendimiento sobre el campo de la comunicación digital: Abundancia: La experiencia de vivir en un mundo pleno de información (Unsam Edita), Digitizing the news: Innovation in online newspapers (MIT Press), The news gap: When the information preferences of the media and the public diverge (MIT Press), entre otros.

Pablo Boczkowski habla sobre ‘El entorno digital: breve manual para entender cómo vivimos’ Foto: Imagen Suministrada

En este enlace encontrarán el formulario de inscripción para el evento del próximo 6 de septiembre.



