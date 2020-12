‘Colombia debe enfocarse en capacitar en el tema de programación’

Este año, el mundo entero tuvo que adaptarse rápidamente a todos los cambios que trajo la pandemia y es innegable que la tecnología se convirtió en la herramienta clave para poder superar todos los cambios.



Fabiano Matos, gerente general de Oracle Colombia y Ecuador, habló con EL TIEMPO de cómo desde la compañía vieron la transformación digital que vivieron las empresas, los retos que tiene Colombia para seguir capacitándose en habilidades del sector y cuáles son las expectativas que tienen, después de cumplir 30 años en Colombia.



(Le puede interesar: Oracle abandona Silicon Valley y traslada su sede a Texas)

¿Cuál es el balance de Oracle en Colombia este año con todos los retos que ha implicado la pandemia?

La pandemia impulsó la adopción de nuevas tecnologías, las compañías tuvieron que hacer su transformación digital del día para la noche, implementar seguridad, VPN; por eso, las compañías que no estaban transformadas, que no tenían sus sistemas habilitados para crecer en la nube o sistemas de última generación, tuvieron que hacerlo. Entonces, el crecimiento que tuvimos principalmente después de marzo y abril, que fue cuando nos dimos cuenta de que la pandemia no sería algo de dos meses, fue increíble.



En esto me parece importante mencionar que la nube democratizó la tecnología, porque para tener Oracle en el pasado tenían que pagar mucho, por los costos de un servidor, un data center, entre otros se gastaban hasta 30.000 dólares, por lo que una pyme no podía soñar tenerlo. Ahora, con la nube es distinto, porque es para todos, es muy democrático y lo puede tener tanto el cliente más grande como el más pequeño.



Este año fue superimportante, la pandemia impactó positivamente en todo el tema de la tecnología.



(Además: Así influyó la tecnología en los grandes cambios que dejó este 2020)

¿Cuál es la opinión que tienen desde Oracle de la transformación digital en el país?, ¿en qué nos falta enfocarnos más?

Los ciudadanos son cada vez más digitales y hay que atender estas nuevas dinámicas de que la gente es más digital, pero en Colombia aún hay una brecha de gente para generar este contenido. Según datos que me entregaba el Sena, hay una brecha de 62.000 programadores en Colombia frente a la cantidad de ofertas laborales disponibles en esa área; es decir, hay espacio para trabajar, pero no hay gente para contratar. Desde Oracle creemos que es fundamental la educación, preparar a las personas para cerrar esa brecha.



Nosotros nos asociamos con el Mintic para el programa Misión TIC 2022, que es para generar 100.000 nuevos desarrolladores, ya firmamos con ellos, ya estamos trabajando, generando las clases, a través de nuestro programa de Oracle Academy, lo estamos haciendo en programación Java y en base de datos.



También falta fortalecer el tema de la conexión, en el momento en el que la conexión llegue a otros lugares, son más personas que podemos meter en el mercado laboral. Con la pandemia aprendimos que no necesitamos estar físicamente en el lugar para trabajar, entonces si hay conexión y hay conocimiento, podemos generar empleo en cualquier lugar.



(Le recomendamos leer: ¿Por qué Tesla multiplicó por cinco su valor en el 2020?)

Hay una brecha de 62.000 programadores en Colombia frente a la cantidad de ofertas laborales disponibles FACEBOOK

TWITTER

Recientemente anunciaron la creación de Academia de ventas para mujeres líderes, ¿en qué consiste la iniciativa?

Lanzamos este nuevo programa que refuerza nuestro compromiso no solo con Colombia, sino con las mujeres. Se trata de una academia de ventas para mujeres emprendedoras, estamos trabajando de la mano de iNNpulsa, buscando a gente que tenga que ver con la industria y que tenga ese potencial enorme que estamos buscando. Para eso, nosotros vamos a disponer, desde nuestra línea ejecutiva, de nuestros profesionales para entrenarlas.



Esperamos que sea un programa en el que participen muchas mujeres, se va a realizar de forma virtual. Queremos que sea una experiencia exponencial. Cuando miras a Oracle en el mundo, el 30 por ciento de Oracle son mujeres y 70 por ciento son hombres, si vienes a Colombia es casi 50 y 50, tenemos un mix muy bueno y estamos intentando subir el nivel de las mujeres, porque necesitamos esa mezcla en el nivel ejecutivo, porque cuanto más gente distinta tengas trabajando y tomando decisiones, más decisiones balanceadas tienes, más conexión con el mundo exterior, porque los clientes son distintos.



(Además: Los riesgos de exponer datos personales en internet)



Además, es una oportunidad no solamente de formar mujeres para el mercado de tecnología, como emprendedoras, sino para formar ejecutivas para este mercado, porque en el pasado no se lograba contratar mujeres para tecnología, hoy ya se logra, pero todavía es difícil contratar mujeres para puestos ejecutivos.

¿Cuáles son los objetivos que se han planteado en la compañía en el mediano plazo?

En relación con el país, nosotros vamos a seguir invirtiendo, en los últimos años hemos aumentado mucho la presencia de Oracle en Colombia. Vamos a seguir invirtiendo en instituciones educativas y en las iniciativas de Gobierno para seguir capacitando en temas de tecnología.



Del lado del negocio, nuestro mayor deseo es ser el número 1 en el negocio de la nube en Colombia, tanto de infraestructura, servicio y aplicaciones. Ahora estamos en un momento muy bueno, queremos seguir ganando este mercado y llevar este beneficio a todas las empresas que podamos.



(Lea también: ¿Cómo le ha ido a NuBank desde su llegada a Colombia?)

Nuestro mayor deseo es ser el número 1 en el negocio de la nube en Colombia FACEBOOK

TWITTER

¿Qué falta para que Colombia pueda convertirse en un referente en la región en industria 4.0?

Yo veo a Colombia con un potencial muy grande. Cuando ves el país, cómo califican los inversionistas internacionales al país, ellos lo ven de manera muy positiva, por el número de universidades que tiene, por la cantidad de la población que habla inglés, por tener acceso por los dos océanos, por tener vuelos directos desde Bogotá y Medellín a países de Europa y a Estados Unidos, hay un montón de factores.



Colombia es el país de la región desde que empezó la pandemia que más creció en comercio electrónico, Colombia creció en e-commerce hasta julio el 64 por ciento. También, más o menos, el 70 por ciento de todos los jóvenes que salen de una universidad colombiana tienen características de emprendedores, según encuestas. Hay muchos factores que demuestran que Colombia está lista, lo que falta es acelerar la transformación digital dentro de las empresas, los gobiernos y llegar a todos lados.



(Lea también: Siete formas de olvidarse de la plata en efectivo)

¿Cómo ven que desde Oracle se pueda fortalecer la reactivación económica en el país después de la pandemia?

Estamos trabajando muy fuertemente en montar soluciones para las pymes, incluso tenemos algunas cosas para que pymes y desarrolladores puedan usar gratis, tenemos una instancia de nube que puede usarse gratis y que nunca se borra, tiene buen tamaño, por lo que una empresa pequeña o mediana puede usarla gratis por un buen tiempo, hasta que nivele sus ingresos. Estamos promocionando todo lo que puedan usar de Oracle gratis.



Estamos también esforzándonos en Oracle for Startups, donde impulsamos la aceleración de startups, les damos créditos gratis para que empiecen sus proyectos, ademas reciben tutorías. Colombia tiene que ver que es posible y nosotros estamos tratando de dar las herramientas para que el mercado y el ecosistema de manera general lo vea.



(Además: Aunque se burló de Apple, Xiaomi no incluirá cargador en nuevo celular)

¿Cuáles deben ser las habilidades en las que nos debemos enfocar en Colombia?

Colombia debe enfocarse en capacitar en el tema de programación, en especial programación Java, que es el lenguaje del internet. También un énfasis en la utilización de datos, los datos son el nuevo petróleo, la gente que sepa analizar los datos, sacar de ellos información para hacer mejores negocios, para ganar mercado, tiene una buena salida en el mercado laboral.

También le puede interesar:

- Bitcóin sigue con su racha ganadora y superó los US$ 28.000



- El millonario que sueña con morir en Marte



- Elon Musk dice que intentó sin éxito vender Tesla a Apple



TECNÓSFERA

Twitter: @TecnósferaET