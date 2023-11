OPPO despliega la versión global de ColorOS 14

OPPO dio inicio este jueves al despliegue de ColorOS 14 a nivel global, introduciendo una serie de características que prometen mejorar la experiencia de usuario en sus dispositivos.



(Le puede interesar: Preguntados celebra su décimo aniversario y da el salto a la realidad virtual).



Esta versión del sistema operativo de OPPO, basada en Android 14, ya está disponible en versión beta en regiones seleccionadas y se espera que la versión global oficial llegue primero al OPPO Find N2 Flip.

La nueva interfaz de ColorOS 14 mantiene el diseño Acuamórfico de su predecesor, pero ahora fue complementado con nuevos efectos de sonido, paletas de colores y sistemas de interacción.



Además, se han añadido diez conjuntos de tonos de llamada temáticos Aquamorphic para llamadas, alarmas y notificaciones, junto con siete diseños de sonido de interfaz de usuario globales.



La paleta de colores se adapta de forma inteligente al estado del smartphone, la hora y el contenido en pantalla, y las interacciones se han ampliado desde la barra de estado con formas basadas en burbujas, cápsulas y paneles para una presentación más fluida de la información.



(Le puede interesar: Nuevas actualizaciones de Instagram para 'mejores amigos': le contamos cómo usarlas).

Facebook Twitter Linkedin

OPPO lanza herramienta de IA para personalización de dispositivos. Foto: OPPO

Más funciones inteligentes

Uno de los aspectos más destacados de ColorOS 14 es su enfoque en funciones inteligentes impulsadas por inteligencia artificial. La función Smart Touch permite a los usuarios seleccionar y recopilar contenido de diversas fuentes en el File Dock o consolidarlos en una sola nota mediante gestos de selección y arrastre.



El nuevo File Dock de Smart Sidebar facilita el intercambio de contenido entre aplicaciones a través de la pantalla dividida y ventanas flotantes.



(Además: Vivo actualizará sus celulares de las series X, V e Y a Funtouch OS 14).

Facebook Twitter Linkedin

Estas nuevas funciones están complementadas con IA generativa. Foto: Oppo

ColorOS 14 también mejora la pantalla siempre encendida (Always on Display, AOD) con nuevas páginas de visión Go Green para concienciar sobre el cuidado del medio ambiente. Estas páginas incluyen cinco animaciones que varían en función del número de pasos diarios de los usuarios.



(Además: ¿Mala señal en su iPhone? Estas podrían ser algunas de las causas).



El rendimiento de los dispositivos OPPO se potencia con el nuevo motor Trinity, que optimiza la gestión de recursos informáticos, memoria y almacenamiento para una experiencia más fluida y estable. Además, el software incluye ROM Vitalization para liberar espacio de almacenamiento y RAM Vitalization para aumentar la eficiencia multiaplicación y mantener más aplicaciones activas en segundo plano.



En términos de seguridad y privacidad, ColorOS 14 integra las capacidades de privacidad de Android 14 y presenta una nueva característica llamada Picture Keeper. Esta función permite a los usuarios gestionar con mayor precisión los permisos de las aplicaciones para acceder a fotos o videos personales.



(Más: Apple Watch implementa el Double Tap para manejar el reloj sin tocar la pantalla).



Con todas estas innovaciones, OPPO continúa ofreciendo una experiencia mejorada a sus usuarios y celebra el décimo aniversario de OPPO Colors, que ha atraído a más de 600 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo desde su lanzamiento en 2013, según estimaciones de la marca.

Más noticias

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.