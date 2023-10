Opinión: '5G, más  que una tecnología es una gran transformación' 

Esta semana se realizó con éxito la audiencia de aclaración de inquietudes

respecto a la subasta 5G, que se realizará el próximo 20 de diciembre, es decir, que

estamos un paso más cerca para que sean asignados los permisos de uso de

espectro para el despliegue de dicha tecnología, y sobre los cuales la Agencia

Nacional del Espectro (ANE) ha fijado los parámetros técnicos que se han

enfocado en un precio competitivo y justo, y unas condiciones específicas para el

despliegue de una nueva infraestructura.

Esto representa para Colombia un salto tecnológico importante, que abrirá

innumerables posibilidades tanto para los ciudadanos como para las empresas,

pues la 5G no son solo una actualización de velocidad; son una revolución en la

forma en que concebimos la conectividad, ya que permitirá nuevos modelos de

negocio, la implementación del internet de las cosas, entre otras tantas soluciones

revolucionarias.



De acuerdo con la Ley de nuestro país (1978 de 2019) el objetivo de la asignación

de espectro debe ser el bienestar social de los ciudadanos, por encima del

recaudo de dinero, por esta razón la ANE realizó estudios exhaustivos para

determinar precios acordes con los estándares internacionales, tanto en

adquisición de nuevas licencias como en renovación de los permisos de espectro

otorgados con anterioridad, que permitieran priorizar la ampliación de cobertura

hacia las zonas más apartadas del territorio, logrando así unos precios altamente

competitivos en comparación con otros países de la región.



Otra de las particularidades de las 5G es que utiliza la misma banda que en

Colombia se usa para la recepción satelital de televisión y los altímetros

barométricos de los aviones, por lo que la Agencia Nacional del Espectro

estableció unas condiciones técnicas específicas que garantizan, por un lado, la

no interferencia en la prestación de servicios de televisión satelital. Y, por otro lado,

la de salvaguardar las vidas humanas, al no permitir la injerencia de la señal móvil en el instrumento que mide y muestra la altitud de una aeronave por medio del condicionamiento de la instalación de infraestructura cerca de terminales aéreas.

Facebook Twitter Linkedin

Mauricio Lizcano, ministro TIC. Foto: Archivo Particular

Lograr este salto tecnológico también implica la instalación de más antenas y a

cortas distancias entre ellas, unos 200 metros en algunos casos, convirtiéndose en

un desafío no solo para los operadores y las autoridades territoriales, sino también

para la ANE, quien ha trabajado arduamente para integrar estas antenas de manera armoniosa en el entorno urbano y rural, estableciendo límites de radiación no ionizante 50 veces por debajo de aquellos que podrían producir algún efecto en la materia, dando tranquilidad a la ciudadanía sobre las preocupaciones por la salud de las personas.



En resumen, la llegada de las 5G no es solo un avance tecnológico, es una

transformación que impactará la forma en que vivimos, nos relacionamos y hasta

como hacemos negocios. Es la oportunidad perfecta para este, el Gobierno del

Cambio, de democratizar la conectividad y fomentar la innovación en todos los

ámbitos de la sociedad colombiana. Es nuestra responsabilidad, como la entidad

encargada de administrar el espectro, aprovechar al máximo esta revolución

digital y asegurar que beneficie a todos por igual.

Columna de opinión de Fabián Herrera Santana, Director General de la Agencia Nacional del Espectro.

Más noticias