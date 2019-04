En medio de revueltas, Venezuela se queda sin internet

Luego de que el presidente interino de Venezuela Juan Guaidó llamara a un levantamiento de militares en contra de Nicolás Maduro, la ONG Netblocks, una entidad que hace seguimiento a temas de ciberseguridad y gobernanza en la red, informó que múltiples servicios de Internet se encuentran restringidos en ese país.



De acuerdo con una publicación de la ONG en su cuenta oficial de Twitter, la proveedora estatal de telecomunicaciones de Venezuela, Compañía Anónima Nacional de Teléfonos (CANTV), restringió el acceso a aplicaciones como Twitter, Periscope, YouTube, Facebook y a los motores de búsqueda como Google y Bing.

Jose Leonardo Sabella, periodista venezolano y fundador de Tecnomovida.com, señala que el bloqueo es muy grave porque CANTV “tiene un amplio espectro del territorio nacional cubierto con sus servicios, tanto los servicios de antaño como los nuevos que han implementado desde los planes socialistas del Gobierno, como televisión por satélite , internet inalámbrica y servicios para colegios y entidades del Gobierno".

“La telefonía de CANTV es la más extendida así que al bloquear los servicios y al meterles un filtro a las redes, se afecta no solo a todo el grueso de la población, es decir alrededor del 70 por ciento, sino también al restante 30 por ciento, que utiliza otras operadoras puesto que todas las compañías deben pasar por CANTV. Lamentablemente son ellos los que regulan la entrada y salida del internet en Venezuela. En ese momento, están dejando incomunicada a mucha gente”



Pese a que en algunas zonas el servicio funciona de manera intermitente, las redes VPN son las herramientas más efectivas en este momento para acceder a internet. Sin embargo, Sabella asegura que como la mayoría se deben pagar no dólares, muchos no pueden acceder a estas herramientas en este momento porque el Gobierno no permite hacer transacciones con esta moneda en internet.

Así es el proceso

Cortar el acceso a Internet de todo un país no es poca cosa, pero es más sencillo de lo que parece. Todo depende de que el Gobierno maneje, como es el caso en Venezuela, las empresas que controlan el acceso a la red, conocidas como ISP (Internet Service Providers). Entre más control tengan sobre tales empresas, más efectivo puede ser el bloqueo.



En Venezuela el proveedor de internet estatal Aba CANTV fue el encargado de cortar el acceso a Twitter (y, por consiguiente, Periscope), Facebook y otras redes.



Desde el aspecto puramente técnico, las operadoras apagan –o incluso desconectan- los equipos que facilitan el acceso o cambian las rutinas de acuerdo a cuáles servicios desean mantener. Este sistema ha sido usado en el pasado por países como Irán y Egipto y por la misma Venezuela en episodios anteriores.



TECNÓSFERA