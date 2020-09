Las ocho apuestas de Opera contra Chrome y Edge

En el mundo de los navegadores es cada vez más amplia la oferta de funciones y herramientas que buscan facilitarle al usuario su experiencia en internet. Una carrera en la que se ha visto cómo han emergido nuevas opciones y alternativas para ganarse la preferencia de los internautas.



En medio de todo esto, los navegadores han preparado actualizaciones que buscan ajustarse a las exigencias actuales. Es el caso de Opera, el navegador noruego que quiere abrirse cada vez más un espacio preferencial en el mercado actual.



Una tarea que no le va a ser fácil, teniendo en cuenta que, según las mediciones de Statcounter de agosto pasado, Opera solo cuenta con el 2,09 por ciento del mercado en todas las plataformas, es decir, equipos de escritorio y dispositivos móviles.



Una cifra bastante compleja si se observa que los usuarios siguen viendo a Google Chrome como el rey de la lista, al tener el 65,9 por ciento de preferencia, seguido de Safari, el navegador nativo de Apple, con un 16,82 por ciento, y de Firefox, con el 4,09 por ciento.



Como respuesta, la compañía noruega ha puesto en la mira brindarles a los usuarios una serie de herramientas novedosas que pueden ampliar su participación en el mercado, las cuales van desde accesos directos a redes sociales, VPN gratuitos hasta un navegador completamente dirigido para jugadores de videojuegos. Cambios que plantean alternativas muy interesantes a los otros navegadores.



Teniendo todo el panorama claro, pasamos a contarle, con detalle, ocho de esas novedades con las que Opera le apuesta a conquistar más usuarios.

1. VPN gratuita

Una VPN no es otra cosa que una red privada virtual que no solo permite mayor seguridad y privacidad, sino que evita censuras y bloqueos geográficos de contenidos según el país donde se encuentre; además, su proveedor de internet no podría saber qué hace en la web.



La activación se realiza desde la sección de configuración, privacidad y VPN. Después de esto aparecerá un ícono al lado izquierdo de la barra de buscadores, por medio del cual el usuario podrá activarlo y desactivarlo rápidamente. También encontrará la cantidad de datos que han sido transferidos.



Esta es una muy buena opción para las personas que están realizando trabajo remoto o en casa y necesitan garantizar una conexión segura. Es gratuita, no necesita suscripción y no cuenta con extensiones adicionales que tengan costo.



2. WhatsApp a un clic

El diseño de Opera cuenta con una barra de menú vertical, donde está ubicado el ícono de WhatsApp, con el fin de que los usuarios puedan ingresar sin mayores problemas a la aplicación de mensajería instantánea en su versión web. Una vez allí, las personas solo necesitan escanear el código QR para sincronizar los contactos y empezar a recibir y enviar mensajes.



Esta opción tiene en cuenta las nuevas dinámicas de comunicación de las personas en medio de la pandemia, ya que WhatsApp web se ha convertido en una de las herramientas más usadas para poder mantener contacto en medio del teletrabajo y la educación en línea.



3. Acceso directo a redes

Así mismo, la nueva actualización del navegador permite encontrar un acceso fácil a Messenger de Facebook, Instagram, Twitter, Telegram y la red social VK. El usuario puede elegir si quiere agregarlas todas en la barra de menú o cuáles son las que necesita.



Una vez ingresa a estas plataformas, puede contar con la opción de fijar la ventana en la parte izquierda del navegador y poder estar en otras páginas mientras observa al mismo tiempo la actividad de la red social. Si no lo desea, solo necesita darle clic en el ícono cada vez que la quiera revisar.



4. Sin publicidad

Si quiere navegar tranquilo y que no le aparezca ningún tipo de anuncio publicitario, Opera permite activar desde la sección de privacidad en la configuración un bloqueador de publicidad; este, una vez disponible, se mostrará en la parte izquierda de la página con un ícono; podrá desbloquear la opción en la página que usted desee.Esta función se activa de forma encubierta y aumenta el tiempo de carga de la página hasta en un 90 por ciento, señala la compañía noruega.

5. Ver videos mientras sigue navegando

Esta es una función para aquellos a quienes les encanta hacer varias cosas al mismo tiempo, ya que permite que los videos de una página puedan ser desplegados como una ventana emergente, eligiendo qué tan grande se quiere ver, y así poder estar en otras páginas mientras este se reproduce.



Funciona en varios sitios web de videos, como YouTube, Dailymotion, Vimeo, Flickr, entre otros. Para activarlo, solo se necesita ir al video en la página, en el medio, en la parte superior, y allí aparecerá un pequeño ícono que desplegará la ventana emergente, la cual puede ser movida con el cursor a la parte de la pantalla que se desee.



6. Menos gasto de batería​

Opera cuenta con un botón en la parte izquierda del navegador que les permite a los usuarios ahorrar batería hasta en un 35 por ciento en los computadores portátiles, lo que podría significar hasta una hora más de conexión a internet.



Esta opción minimiza automáticamente el gasto de energía que necesita para poder estar conectado.



Así mismo, la opción se despliega, y el usuario recibe una notificación en caso de que el equipo ya cuente con menos del 20 por ciento.

7. Un buscador clave y un conversor

Si usted es de los que abren decenas de páginas en su navegador, Opera, en su nueva actualización, le permitirá contar con un buscador de pestaña que está ubicado en la parte superior derecha. Allí encontrará el nombre completo de los sitios o podrá poner una palabra clave que le filtrará el sitio que ya tiene abierto, sin necesidad de abrir pestaña por pestaña hasta encontrar la deseada.



Así mismo, incluye un conversor de moneda y husos horarios. Con esto, cuando el usuario esté navegando en una página que muestre información que tenga un hora o un precio con una moneda distinta al país en el que está, solo necesita seleccionar con el cursor el dato y este le mostrará, según la ubicación que tenga la persona determinada en su navegador, el horario o la moneda local.



8. Un navegador para jugadores

Opera GX es un navegador diseñado especialmente para jugadores de videojuegos. Este contempla fijar unos límites en la RAM o la red que va a usar, con el fin de que el equipo tenga una mayor potencia, lo que permite liberar recursos que en el momento no están siendo utilizados. Esto agrega más velocidad.



En la barra de menú ya está integrada Twitch, la plataforma de transmisiones en vivo de videojuegos de Amazon. Así mismo, cuenta con la función Discord, en la que podrá tener contacto con otras personas interesadas en el tema de videojuegos.



Uno de los aspectos más interesantes es que el navegador cuenta con la opción de música y sonidos de fondo. “Queríamos dar a nuestro navegador una experiencia de sonido inmersiva como la de los juegos, en los que una banda sonora perfectamente compuesta le permite concentrarse más, olvidarse del resto e intensificar la experiencia, adaptándose a cada momento”, señaló Maciej Kocemba, director de producto de Opera GX.

MARÍA FERNANDA ARBELÁEZ M.

Redacción Tecnósfera

Twitter: @mafearbelaezmen