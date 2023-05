Opera, el navegador web creado por la empresa noruega Opera Software, presentó el pasado miércoles 24 de mayo, su nuevo navegador de inteligencia artificial llamado Aria.

Con Aria, los usuarios tendrán la oportunidad de acceder a un servicio líder de inteligencia artificial generativa de forma gratuita, que al integrarse de forma nativa en el navegador, pretende marcar el comienzo de un nuevo tipo de experiencia de navegación.

A través de su página oficial Opera asegura que, al basarse en su propia infraestructura 'Composer', Aria se conectará a la tecnología GPT de OpenAI y contará con capacidades adicionales, como agregar resultados en vivo desde la web.

Además, indica que este nuevo navegador permite colaborar con IA mientras busca información en la web. Esto quiere decir que Aria podrá generar texto, ideas, código de programación, sugerencias de redacción y contexto de datos según lo solicitado por el usuario.



Dicho lo anterior, la información que proporcione sería en tiempo real y más actualizada que la de ChatGPT, algo similar a lo que brinda Bard y Bing Chat donde proporcionan información de las fuentes en las que se basó para generar el contenido.

Aria actuará como un asistente virtual al momento de realizar búsquedas. Foto: Página Oficial de Opera

Estrategia de Aria, nuevo navegador de Opera

Luego de la creación de Opera One, una versión rediseñada del navegador insignia lanzado a principios de este año, aparece Aria como un avance al presentar una inteligencia artificial de navegador que le permitirá a sus usuarios interactuar con la web.

De acuerdo con Opera, las funciones mencionadas anteriormente no serán las únicas que tendrán su modelo de IA generativa, sino que estas serán ampliadas con el tiempo para incluir opciones como búsquedas integradas desde múltiples dispositivos, además de vincular diferentes inteligencias artificiales en una plataforma.

Por el momento, Aria es un servicio gratuito con información actualizada, lo que significa que está conectado a Internet y no se limita al contenido anterior al año 2021. Esto le permite a la compañía situarse en una oferta más avanzada que las soluciones estándar basadas en GPT.

¿Cómo funciona?

Si es un usuario de Opera en el escritorio, puede probar Aria descargando la versión más reciente de Opera One, el cual es una versión para desarrolladores.



Como usuario de Android, puede acceder a Aria en la última versión beta del navegador que se encuentra disponible para descargar a través de Google Play Store.



Como probador o en caso de no contar con un usuario, lo único que debe hacer para acceder a Aria es crear una cuenta de Opera. Una vez hecho esto, se le notificará por correo electrónico o dentro del producto sobre el estado de su lista blanca.



Y una vez que su cuenta esté en la lista blanca, podrá acceder a Aria a través de la configuración de Opera para Android beta o a través de la barra lateral del navegador de Opera One.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

