OpenAI alcanza los 2.000 millones de dólares de facturación, según 'FT'

En un impresionante hito para el sector tecnológico, OpenAI, la empresa detrás de la innovación de ChatGPT, ha logrado un crecimiento sin precedentes, reportando ingresos anualizados de 2.000 millones de dólares (aproximadamente 1.856 millones de euros) para diciembre de 2023.



(Le puede interesar: YouTube implementa una opción mejorada de 1080p para los suscriptores).

Esta cifra, obtenida a partir de una tasa de ejecución anual basada en los ingresos del mes anterior multiplicados por doce, posiciona a OpenAI como una de las compañías de tecnología de más rápido crecimiento en la historia, según análisis del Financial Times.



La transición de OpenAI de un laboratorio de investigación de inteligencia artificial sin fines de lucro en 2015 a una entidad comercial en 2020 ha sido notablemente exitosa. Informes anteriores de The Information señalaban que la compañía ya había alcanzado ingresos anualizados de 1.300 millones de dólares (1.206 millones de euros) en octubre de 2023, con expectativas de un crecimiento acelerado.



Con sede en San Francisco y el respaldo de Microsoft, OpenAI no solo se ha unido al selecto grupo de empresas de Silicon Valley como Google y Meta, al superar los 1.000 millones de dólares de ingresos dentro de su primera década, sino que también proyecta duplicar esta nueva cifra para 2025. Este optimismo se fundamenta en el creciente interés de clientes comerciales por las herramientas de IA generativa que OpenAI desarrolla.



(De interés: Fusión nuclear: ¿se acerca la posibilidad de una fuente de energía limpia e ilimitada?).

Facebook Twitter Linkedin

OpenAI sigue expandiendose. Foto: X: @OpenAI

Sin embargo, a pesar de este notable crecimiento de ingresos, OpenAI continúa enfrentándose a pérdidas significativas debido a los elevados costos asociados con el desarrollo y operación de sus modelos de IA. Sam Altman, líder de la compañía, reconoció en noviembre ante el Financial Times la magnitud de estos gastos, pero sugirió que son una inversión estratégica necesaria.



A medida que se persigue el desarrollo de modelos más avanzados, es probable que OpenAI deba buscar financiamiento adicional para soportar estos costos.



Recientemente, la empresa experimentó una valorización hasta los 86.000 millones de dólares (79.815 millones de euros) tras una venta de acciones entre empleados, triplicando su valoración desde abril de 2023. Este logro no solo refleja la solidez financiera y el potencial de crecimiento de OpenAI, sino que también subraya la confianza en su capacidad para liderar y expandir el uso de la inteligencia artificial en el mercado global.

Más noticias

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Europa Press y contó con la revisión de la periodista y un editor.