Una cuenta en Twitter llamada ‘ElonJet’, la cual rastrea y comparte en redes las salidas y aterrizajes del jet privado de Elon Musk, se ha convertido en un riesgo para la seguridad del magnate.



La persona detrás de dicha cuenta es Jack Sweeney, un joven de 19 años, que también ha creado otros perfiles de personalidades famosas como Bill Gates y Jeff Bezos, todos administrados por ‘bots’, según señala el sitio web estadounidense ‘Protocol’.

Así las cosas, la cuenta sobre los vuelos de Musk es una de las más populares, con más de 124 mil seguidores, algo que al parecer ha preocupado al CEO de Tesla, razón por la cual decidió escribirle por mensaje directo a Sweeney y ofrecerle 5 mil dólares (unos 19 millones de pesos) a cambio de cerrar la cuenta en Twitter.



Según recoge ‘Protocol’, Sweeney aseguró que, en otoño de 2021, Musk le escribió que “no le gustaba la idea de que un loco le dispare”. Luego, le preguntó sobre sus ganancias monetarias por la cuenta, las cuales no sobrepasan los 20 dólares (79 mil pesos).



En ese momento fue cuando el empresario decidió poner la oferta sobre la mesa, según narra el citado portal.



(Lea también: Elon Musk y magnates que más han perdido dinero en el 2022 ).

Musk no se ha pronunciado sobre la propuesta ni ha hecho una contraoferta. Foto: EFE

Ante la tentadora oferta, el joven se atrevió a pedir una suma más grande: “¿Alguna posibilidad de aumentar eso a 50 mil (190 millones de pesos colombianos)? Sería un gran apoyo en la universidad y posiblemente me permitiría comprar un automóvil, tal vez incluso un Model 3”.



Ante la respuesta, Musk dijo que lo pensaría y, hasta el momento, no se ha vuelto a contactar para ofrecerle dinero.



(Además: Elon Musk: ¿en qué gasta su fortuna el creador de Tesla y SpaceX?).



Sweeney se contactó con Elon Musk hace un par de días, cambiando su petición. Esta vez, pidió, en vez de los 50 mil dólares, una pasantía, tal vez en Tesla, a cambio de desactivar la famosa cuenta. Musk no le ha respondido, según ha informado ‘Protocol’.



Hasta ahora, la cuenta de Twitter sigue funcionando y rastreando los movimientos del jet privado algo que, aunque no se ha registrado ningún incidente, sí puede afectar la seguridad del magnate.

Landed in Kahului, Hawaii, US. Apx. flt. time 14 Mins. pic.twitter.com/OGYEiSZQHG — Elon Musk's Jet (@ElonJet) January 25, 2022

