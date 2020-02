'Colombia tiene 3 operadores perezosos y sin hacer mucho': Partners

La llegada de un cuarto operador de telecomunicaciones a Colombia sigue pendiente de una decisión del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) sobre si acepta o no la devolución de un bloque de espectro por el que el fondo de inversión extranjero Partners habría ofrecido equívocamente 1.7 billones de pesos.



Semanas después de la subasta del espectro de diciembre del año pasado, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Ministerio aclarar cuál será el monto final que recibirá de la licitación del bien antes de adjudicar las frecuencias a los operadores.



En medio de la polémica, Chris Bannister, CEO de Novators en Colombia, lleva 3 semanas viviendo tiempo completo en Colombia. El británico de 60 años, oriundo de la ciudad de Wigan, ríe con frecuencia mientras se auto define como un ‘millenial’ por causa y explica el significado de los tatuajes en sus brazos.

Chris Bannister también fue CEO del operador chileno Wom. Foto: Milton Díaz - CEET

En entrevista con EL TIEMPO, Bannister, quien también es ex CEO del operador chileno WOM, explicó que espera lograr montar toda la operación de la compañía en el plazo de un año, creando alrededor de 2.000 empleos directos, pero que no descarta la posibilidad de llegar al mercado adquiriendo operaciones de otros actores ya existentes.

¿Cuál es su perspectiva general del mercado Colombiano?

Hace unos 3 o 4 años, Novators me pidió explorar el mercado latinoamericano. Por lo menos los últimos 18 meses he estado buscando a dónde llevar la marca Wom y el modelo de negocio. Colombia siempre estuvo en la cima de la lista. Pues tienen 50 millones de personas y tienen 3 operadores perezosos y en una posición estable sin hacer mucho y tienen un 48 por ciento de ciudadanos sin conectar. Me dije, wow, qué mercado tan magnífico.

¿Cómo fue ese proceso para llegar hasta este punto?

Si queríamos ser operadores, necesitábamos espectro. El anterior gobierno prometió espectro con prontitud y no llegó. El actual gobierno dijo algo similar con el programa de digitalización y la intención de conectar a los desconectados. Al principio dije, bueno, que lindas palabras, luego hablaron de una licitación para finales de año y vimos que era algo real. Nos emocionamos mucho y aquí estamos.

¿Cuál fue el compromiso de Partners en materia de localidades para obtener sus bloques en 700 MHz durante la subasta?

Nos comprometimos con 674 y queremos construir la operación en 12 meses. Hay un interés mutuo y es conectar a la Colombia desconectada así que estamos buscando a las personas y los aliados que puedan hacer esto una realidad. Tenemos la ventaja de que las localidades que escogimos están medianamente cerca las unas de las otras.

¿Cómo ve la situación con el Ministerio de TIC después de que la Procuraduría le pidió aclarar cuánto dinero recibirá al final de la subasta, que cambiaría si ustedes devuelven un bloque por el que se ofertó 1.7 billones de pesos?

El Gobierno, que hizo un gran trabajo con la subasta y en este momento tiene respuestas por responder pero estoy seguro de que lo hará de la mejor manera. Estamos avanzando con nuestro plan de negocios, con las contrataciones.



Pero, en el caso en que Gobierno decida, como piden los otros operadores, que Novator Partners tiene que entregar todo el espectro obtenido o pagar la totalidad de lo ofrecido, incluso el bloque de 1.7 billones.

¿cómo se van a afectar los planes que tiene Novator de llegar al país?

Llegados a ese extremo, un operador sin espectro no puede ser un operador completo. Siendo honesto, si ese extremo ocurre, no voy a poder operar sin ese recurso. Pero no lo veo de esa manera y no creo que eso ocurra.Tenemos espectro en 700MHz y en 2.500MHz e invertiremos más de mil millones de dólares en Colombia en los próximos 5 años. Voy a reclutar y crear empleo para 2.000 personas. Ese es mi foco. Lo más importante es ver qué le da a Colombia la llegada de un cuarto operador.

¿Cuáles son los beneficios?

En cualquier mercado en el que existen operadores beneficiados hay pereza y voluntad de mantener un status quo. Pero allí está la oportunidad y por eso estamos aquí. Cuando llegamos a Polonia con la operación logramos más del 27% de cuota de mercado y derrotamos a Orange y a Vodafone.



En el caso de Chile, tenemos un 20% del mercado y cada año crecemos. Chile era el mercado más caro de Latinoamérica y la vasta mayoría de chilenos no podía pagar por un plan de datos que costaba más de 30 dólares por GB.



Ahora, esa cifra cayó a 1 dólar. Aunque tenemos solo un 20% del mercado, el beneficio fue también para ese 80% que aunque no están con Wom, ahora tienen tarifas más bajas y un mercado más dinámico. Eso es lo que va a pasar aquí en Colombia vamos a revitalizar el sector de las telecomunicaciones y eso es lo que trae un cuarto operador: competencia.

Según lo que ha dicho Novator tiene planes de traer Wom a Colombia, sin embargo, también hay posibilidades de entrar con un operador que ya esté en el mercado... ¿existen conversaciones con compañías como Avantel o Telefónica?

Mi rol es llegar a este mercado tan pronto como sea posible. Una opción es llegar con GreenFields y eso tomará unos 12 meses, quisiera que fuera menos, pero hay estaciones base para construir y personas para reclutar. Sé que hay varias opciones en el mercado que podrían acelerar esto: Telefónica y Avantel.



Solo estamos mirando Colombia por ahora, así que para responder si tenemos o no conversaciones debo reconocer que tenemos conversaciones avanzadas con Avantel, pero Novator ha hablado con este operador por los últimos dos años. Porque es algo normal en el mercado. Así que adquirir un operador ya existente también es una opción. ¿Pero, ocurrirá? Nunca se sabe en este mundo.

¿Cuáles son esos planes que quiere traer a Colombia para dinamizar el mercado?

Queremos construir un ecosistema interconectado, con opciones de acceso y una marca que la gente ame. Tenemos unos valores que son muy importantes: innovación, no solo en el tipo de redes que usas sino en qué significan para las vidas de la gente; pasión; valentía, donde hay voluntad hay un camino; y honestidad, el más importante.



La mayoría de CEO’s de empresas de telecomunicaciones en realidad quieren ser CEO’s de Netflix o algo distinto. Nosotros estamos realmente orgullosos de proveer conexiones de la mejor calidad y a precios accesibles. De esta forma, emprendedores de Colombia, EE. UU. Y el mundo se pueden conectar para crear servicios innovadores. Colombia necesita un cuarto operador comprometido a trabajar por el dinamismo de esta industria, que es clave para el crecimiento y el desarrollo del país.

¿Ya tienen una ubicación en Bogotá?

Por el momento estamos avanzando en labores en un espacio de co-working al norte de la ciudad, pero estamos buscando dónde organizar nuestras oficinas. Creo que el desafío es que debe ser un zona en la que las personas puedan desplazarse fácilmente. Un lugar accesible, no solo para directivos y ejecutivos, sino para la gente que requiere del transporte público. Espero que para finales de este año o máximo inicios del próximo ya tengamos un lugar de tiempo completo, donde además podamos expandirnos.

LINDA PATIÑO

REDACCIÓN TECNÓSFERA@LinndaPC