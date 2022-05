El argentino Ramiro Lafarga, el nuevo CEO de Wom en el país, habló por primera vez de los retos que asume tras la salida de Chris Bannister y los planes que tiene para una operación que ya conecta a 714 municipios con 4.073 antenas 4G LTE a nivel nacional siendo la red más moderna de Colombia y la segunda en velocidad.



A la empresa le tomó cuatro meses, de abril al agosto de 2021, completar un millón de usuarios, y nueve meses desde que inició su operación tener la certificación en velocidad por parte de Ookla.



Con una inversión de más de 700 millones de dólares, 355 tiendas y kioskos, 2.400 empleos directos y más de 1.500 indirectos, la compañía que tiene 69.000 distribuidores autorizados y más de 220.000 puntos de recargas en todo el país mantiene su objetivo para 2025 de alcanzar el 25 por ciento de participación de mercado.



Lafarga habló de los retos, los planes y los desafíos que le esperan al sector y también al nuevo gobierno en Colombia.

¿Qué viene ahora con Wom ?

Para mi ha sido un privilegio sumarme a este proyecto, me encuentro con una empresa con una gran calidad humana, motivados en llevar adelante esta iniciativa que se trata de tener una empresa que promueva la democratización de las telecomunicaciones en Colombia, me encuentro con un mercado competitivo y un contexto de muchas ofertas y estrategias que es normal.



Tenemos también el hito de los dos millones de clientes que significa mucho en poco tiempo y que muestra la elección de los usuarios, que además nos fortalece en la idea de ofrecer una nueva propuesta y una nueva visión de lo que tiene que ser un servicio de comunicaciones y de diferenciarnos en este mercado para que los clientes puedan disfrutar de una mejor tecnología y servicio y ese seguirá siendo el espíritu que mueva a Wom.



Me siento muy contento de hacer parte y de unirme a esta gran empresa.



¿En qué se enfocarán el resto del 2022?

Vienen muchas cosas, esperamos seguir creciendo, tenemos muchas cosas que ofrecer en oferta, en comunicación y en servicio a cliente, es súper importante afianzar la propuesta que nos ha traído hasta acá y buscaremos completar el despliegue de nuestra red y también de manera comercial.



Vamos a consolidar la infraestructura de red moderna más grande del país, la única completamente 4G LTE en toda Colombia, la compañía ha llevado conectividad por primera vez a 674 comunidades en zonas rurales apartadas, beneficiando a 450.000 personas en 24 departamentos que han accedido por primera vez a servicios móviles de datos y voz con tecnología 4G.​

Chris Bannister tenía la idea de que al final del 2022 Wom tendría la mejor red del país, ¿eso será posible?

Estamos trabajando para ello, yo no vengo a contradecir ningún comentario u hoja de ruta. Nosotros queremos tener el mejor servicio posible de la industria y hoy somos los que tienen la red más moderna, somos 100 por ciento 4G y eso lo tenemos que aprovechar. Hoy ya tenemos una propuesta diferencial y se trata de completar la cobertura que anhelamos.



Ya cumplimos con los compromisos que teníamos con el ministerio tras la subasta de 700 MHz.



El plan que preparó mi antecesor fue el de preparar la empresa para lanzarla y trabajar en el primer año desde el lanzamiento, vamos a continuar con los planes, mi objetivo es darle continuidad al trabajo que se inició, además de potenciar y consolidar las iniciativas.

Usted ha visto casos regionales de subasta y asignación de 5G, ¿ qué pasará con Colombia?

5G es la evolución natural de la telefonía móvil, yo creo que para que se pueda dar un buen servicio se requieren tres elementos: el primero es el espectro, porque sin esa disponibilidad no se puede desarrollar el servicio; el segundo es que haya tecnologías disponibles y eso no es nuevo porque ya se ha desarrollado y ha bajado su precio. Y el tercero es que sea un buen negocio porque si no va a tener sentido lanzarlo, es decir que hay clientes y desarrolladores que logren y hagan aplicaciones.



Yo veo que Colombia tiene mucho potencial, muchas startups, empresas que trabajan en el desarrollo y no solo local. También la tecnología está disponible, pero falta la evolución en el ambiente regulatorio.



Una vez se logré esto será más fácil, pero Colombia tiene aún muchos pasos que dar en conexiones y en un ambiente tecnológico para no saltarse etapas , yo creo que más temprano de lo que se piensa el 5G va a venir.

¿ Como han visto las portaciones ?

La dinámica de las portabilidades dan cuenta de la competitividad del mercado, hay que diferenciar los segmentos pues es distinto lo que pasa en prepago y en pospago, hay números que hay que entenderlos mejor para llegar a conclusiones más fuertes.



A medida que evolucionan las cosas se podrá entender que está pasando.

¿Seguirán bajando los precios?

En 2021 con la llegada de Wom se produjo una transformación en el mercado evidente: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al sector de Información y Comunicaciones tuvo la mayor reducción de precios entre los diferentes sectores de la economía con un -12,1 por ciento, lo que en definitiva indica que los colombianos hoy pueden acceder a servicios de telecomunicaciones a precios más justos.



Desde el lanzamiento de nuestra oferta comercial en abril del 2021, los precios de planes pospago han disminuido en un 52 por ciento y ese ‘Efecto Wom’ nos ha dado una oportunidad como industria en ofrecer un buen servicio y de 4G , porque la brecha en el país es muy grande aún y se puede desarrollar ya que el precio tiene que bajar, hay todavía grandes oportunidades, para seguir innovando, trayendo ideas y si prolongar el efecto.

¿Ya son dos millones de clientes en un año de inicio?

Lograr esa meta ha sido fantástico, son muy pocas las empresas que lo logran en el primer año y de manera tan rápida, el número por sí solo nos llena de satisfacción porque vemos la predilección de los usuarios, por nuestra opción que es distinta, más asequible, económica, con una atención cercana y con una empresa que sigue creciendo y que busca innovar y traer más soluciones al mercado.



Esperamos más millones de clientes, el ADN de nuestra empresa se ha mantenido, vamos a seguir moviendo el mercado y todos podemos hacer de Colombia un lugar mucho mejor conectado y con más desarrollos de innovación de emprendedores para aumentar la productividad del país.

¿Cuáles cree son los retos que encontrará el nuevo gobierno?

Si bien este gobierno cumplió con las metas de conectividad, esa debe ser la hoja de ruta para el próximo siempre debe existir una devoción por conectar más a los colombianos.



Otro de los retos es que todo lo que es el espectro y la telefonía móvil deben estar a niveles promedio de la región, porque hoy es de los más caros y ese es uno de los consensos de los operadores en Colombia y si realmente queremos conectar e invertir pues eso debe cambiar y el gobierno puede tener soluciones más ingeniosas para bajarlo.



También deben ayudarnos en el despliegue de las redes para disminuir los trámites y burocracias para que sea más fácil implementar.



Hay otro aspecto en donde no tiene que ver con el gobierno, pero puede promover compartir la infraestructura y es que en un país como Colombia se requieren muchos despliegues con más de un operador y si bien hay iniciativas que ya juegan en favor, siempre hay oportunidades.



Todos los operadores tienen desafíos y hay buenas estrategias, pero lo importante es que los clientes pueden estar bien conectados con buen servicio y novedades. Wom está preparado para seguir sorprendiendo y vamos a intentar acercar a más colombianos el servicio y es importante que la industria vea con buenos ojos la competencia.



LAURA LESMES D.

Tecnósfera

