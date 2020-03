Información del coronavirus estará hasta en su perfil de Facebook

Con el peso de ser dueño de tres de las principales aplicaciones que utilizan los usuarios de internet a nivel global y con sistemas que reúnen a más de 2.700 millones de perfiles activos mensuales, Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, asegura que el contenido de calidad, es decir, la información que proviene de fuentes idóneas, es su prioridad para enfrentarse al coronavirus, y con ello a otra pandemia: la desinformación, que podría viralizar el pánico.

En una llamada con medios de comunicación internacionales, el fundador del gigante de redes sociales explicó cómo ha reaccionado Facebook a la crisis sanitaria y respondió a las preguntas de la prensa.



Entre los anuncios figuran la apertura del sistema Workplace Advanced para Gobiernos y entidades que trabajen en prevención de riesgo y también la llegada de un centro de información exclusivo del coronavirus que será personalizado según la ubicación de los usuarios.



Zuckerberg, quien está trabajando desde su casa porque "sería ilógico que promoviera el teletrabajo si yo mismo no lo pongo en práctica" aseguró que el mundo vive un momento crucial en el que la desinformación podría generar daño físico en las personas y en el que hay una necesidad por permanecer conectados con los seres queridos: dimensiones ambas en las que sus servicios digitales tienen un papel importante.



Con un tono en general bastante calmado, el fundador de la red social, explicó que un reto ha sido por ejemplo que no es solo adaptarse al teletrabajo sino a cuidar a los menores que están en clases virtuales.

Medidas para frenar la información engañosa

No creo que seamos los adecuados para para decidir qué mensajes de salud pública son los mejores. Ese rol depende de cada contexto local, los gobiernos pueden tomar determinaciones diferentes FACEBOOK

En las últimas semanas, se supo que el sector tecnológico se alió para responder al coronavirus a la viralización de la desinformación. En términos prácticos, gigantes tecnológicos como Google, Microsoft, Twitter y Amazon entre otros están buscando apoyar a los usuarios y a las compañías del mundo con servicios e información para la toma de decisiones.



En el caso particular de Facebook, la plataforma ha tomado medidas como disponer de créditos que permitan a entidades como la Organización Mundial de la Salud (OMS) realizar anuncios gratuitos y promover información veraz.



También dispuso de sus algoritmos de inteligencia artificial y moderadores de contenido para dar de baja publicaciones que difundan información distorsionada sobre el virus y publicaciones, pagas o no, que busquen sacar provecho de la coyuntura para engañar a los usuarios con curas milagrosas o recetas. Incluso ha dado de bajo los anuncios de tapabocas.



Cada vez que un usuario busca sobre el tema, el algoritmo tanto en Facebook como en Instagram busca mostrarle primero información de fuentes idóneas (organizaciones, expertos y medios de comunicación). En el caso de la red social de fotografías, en algunos países se habilitó un espacio para invitar a los usuarios a informarse en las páginas oficiales de las entidades de salud y la OMS.

Las novedades: un Centro de información del virus

A esas medidas se le suma que este miércoles la red social anunció que Gobiernos y entidades de atención de emergencias podrán usar la herramienta empresarial Workplace de forma gratuita durante 12 meses.



Además, Zuckerberg lanzó el 'Coronavirus Information Center' dentro de Facebook. Se trata de un banner en la parte superior de los perfiles de la red social que aparecerá en el newsfeed de los usuarios, en las próximas 24 horas en EE.UU. y en los próximos días a nivel global, para centralizar información de seguridad en medio de la contingencia sanitaria.



El espacio dentro de la plataforma será el resultado de un trabajo colaborativo con Gobiernos y organizaciones para "posicionar mensajes en colaboración con los gobierno locales que se consideren importantes". También se destacará información de medios de comunicación y académicos que "promuevan comportamientos adecuados".



Se espera que en las próximas semanas, la red social entregue más detalles sobre el tipo de colaboración que se está adelantando con el gobierno nacional en Colombia.



EL TIEMPO preguntó al fundador de Facebook si ha considerado emitir alertas metódicas en sus servicios a forma de recordatorio, como por ejemplo, llamados al lavado de manos o desinfexión de los teléfonos aprovechando el tiempo que pasan los usuarios allí.



Al respecto, Zuckerberg dijo que la medida de poner en el tope de Facebook e Instagram anuncios que dirigen a fuentes autorizadas de información va en esa vía, pero que, sin embargo, Facebook no es quien debe decidir qué mensaje en particular entregar.



"No creo que seamos los adecuados para para decidir qué mensajes de salud pública son los mejores. Ese rol depende de cada contexto local, los gobiernos pueden tomar determinaciones diferentes. Por ejemplo mientras en algunos países se optó por la distancia social otros gobiernos pueden privilegiar mensajes de autocuidado como el lavado de manos", dijo y agregó: "Nuestro nuevo centro está diseñado para adaptarse a lo que necesita el contexto local de los distintos países".

La llamada con Zuckerberg llega poco después de que se conociera que en la última semana la red social eliminó accidentalmente contenidos que no eran falsos. Un filtro antispam en Facebook News provocó el bloqueo de enlaces a sitios web legítimos, incluso de algunos que tenían información veraz sobre el virus.



Sin mencionar directamente el tema, el CEO de Facebook advirtió que los resultados aún no son perfectos, que se están desplegando las herramientas y que hasta el momento el trabajo ha funcionado.



Como era de esperarse, en momento de aislamiento, obligatorio o voluntario, el uso de redes sociales se ha incrementado. Aunque Zuckerberg no entregó cifras o porcentajes si dijo que han observado un aumento de uso en ciertos servicios y que tendrán como prioridad buscar la estabilidad de los servicios.



Se espera que en las próximas semanas, según avance el contexto internacional, la red siga realizando modificaciones a sus políticas y generando respuestas para evitar la propagación de la información falsa sobre el covid-19.





LINDA PATIÑO

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@LinndaPC​