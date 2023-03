Esta empresa de tecnología sigue lanzando nuevos productos, y con esta ola llegaron los relojes inteligentes Samsung Galaxy Watch5, que prometen mayor eficiencia, un diseño mejorado, materiales de alta gama y mejores mediciones en salud.

Samsung, como muchas otras empresas tecnológicas, está en constante evolución y desarrollo de nuevos productos para satisfacer las necesidades y deseos de sus consumidores. Los smartwatches son un mercado en constante crecimiento y Samsung ha estado lanzando nuevas versiones desde 2013 en su línea Galaxy Watch.



Los usuarios de estos productos siempre están buscando nuevas funciones y características en sus dispositivos, y Samsung ha agregado nuevas características en su último modelo para satisfacer esas demandas.



En su página oficial muestran las tres versiones disponibles, una de 40, otra de 44 milímetros y la versión Pro de 45 milímetros que se destacan por ser relojes inteligentes de gama alta y con mejores sensores.



A diferencia de su antecesor, el Samsung Galaxy Watch4, cuentan con una pantalla con cristal de zafiro y carga rápida. A continuación, lea algunas de las características que le permiten a Samsung mantener su posición en el mercado de los wearables.



Batería

De acuerdo con la experiencia de Iván Linares en el portal xatakandroid.com el Samsung Galaxy Watch5 “aguanta el día con una carga sin mayor problema”. Según sus cálculos, consume entre 3 y 5 % de batería cada hora.



Esto siempre y cuando no tenga activada la opción Always On Display que permite mantener la pantalla del reloj siempre encendida para mostrar información útil, incluso cuando el usuario no está interactuando directamente con el reloj. Al mantenerla activada le cuesta un poco más llegar al final del día.



Aunque Samsung permite un uso eficiente de la energía y una duración de la batería más prolongada al utilizar tecnología de pantalla OLED (Diodo Orgánico Emisor de Luz) para iluminar sólo los píxeles necesarios para mostrar la información.

Awaited Samsung Galaxy Watch 5 Pro colorful renders are here in 3D 😎😎

Sensor Bio Active

La página oficial de Samsung explica que el sensor Bio Active de Samsung mide y sincroniza simultáneamente múltiples señales corporales para brindar a los usuarios datos precisos. Incluso los sensores de Samsung siguen encendidos aun cuando se entra en un periodo de sueño.



Esta funciona luego de confirmar los datos de composición corporal y mide los datos con los botones del costado. Siempre y cuando la pulsera esté bien ajustada a la muñeca, podrá analizar los datos desplazándose por la pantalla.



Monitoreo del sueño

Esta función cumple un papel importante para detectar y tratar problemas de sueño, mejorar la calidad, optimizar el rendimiento físico y mental, y promover una buena salud y bienestar en general.



Con esta opción podrá realizar un seguimiento de la calidad del sueño y analizarlo con la frecuencia cardíaca. Podrá grabar su sueño REM (movimiento rápido de ojos, por sus siglas en inglés), una de las etapas principales del ciclo del sueño.

El Samsung Galaxy Watch5 mide el sueño de manera automática. Foto: Samsung

Medición de entrenamientos

Monitorear sus entrenamientos con un reloj inteligente puede ayudarle a medir su progreso, establecer objetivos, mantenerlo motivado, evitar lesiones y mejorar su bienestar general.



Para aquellos que entrenan a diario pueden utilizar la opción Samsung Health desde su reloj inteligente y agregar hasta cuatro ejercicios, cambiar el objetivo, la pantalla del entrenamiento y otras opciones.

Control por gestos

Puede resultar muy útil en situaciones en las que es difícil tocar la pantalla o los botones, como cuando se está haciendo ejercicio, con las manos ocupadas o cuando se está usando guantes. También puede ser de gran ayuda para reducir la cantidad de toques en la pantalla y prolongar la vida útil de la batería del dispositivo.



Esta función se basa en sensores de movimiento incorporados en el reloj inteligente, como acelerómetros y giroscopios, que detectan el movimiento y la orientación del dispositivo. Puede configurar sus propios gestos en la configuración avanzada tocando el que desea activar con los movimientos deseados.



Algunos de los ya configurados son:



1. Levantar el brazo: enciende el reloj cuando el usuario levanta el brazo para mirarlo.



2. Agitar el brazo dos veces con el codo flexionado: le permite contestar llamadas sin tocar su reloj o teléfono.



3. Girar dos veces la muñeca: descarta llamadas, notificaciones y otras alertas.



Actualización de SmartThings

SmartThings es una plataforma de Samsung que permite a los usuarios controlar y automatizar diferentes dispositivos inteligentes en su hogar, desde una sola aplicación. Se centra en la conectividad y la interoperabilidad, lo que significa que puede conectarse y controlar dispositivos de diferentes marcas y fabricantes.



En la nueva actualización permite manejar directamente desde la muñeca una amplia lista de dispositivos Samsung y de terceros, como: SmartTag, purificadores de aire, termostatos y persianas, a los que antes solo se podía acceder a través del smartphone.

