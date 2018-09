Las carcasas para celular ahora brindan energía, memoria y seguridad

Fundas con diseños extravagantes, con colores llamativos, con o sin tapa; seguramente usted cree haber visto toda clase de carcasas para celular. Pero, ¿ha visto una que tenga incorporada un destapador, un ‘selfie stick’ o una batería solar?



Si bien las fundas para dispositivos móviles son indispensables para quienes quieren proteger su móvil en caso de caída, pueden hacer más. Mucho más. Estas son algunas de las opciones disponibles.

Dos muy singulares

Como navaja suiza



La ZVE Multifunción parece más bien una suerte de navaja suiza. Se trata de una carcasa para iPhone que incluye un destapador de botellas, un puerto USB, un soporte para trípode y una bobina de calentamiento sin llama que puede encender hasta 250 cigarrillos por cada carga completa. La carcasa se puede adquirir a un precio de 90.000 pesos en Amazon y está disponible para modelos de iPhone 5/5s y 6.



Seguridad personal



Finalmente, su celular podría pasar de ser un blanco de los ladrones para ayudarle a defenderse de ellos. Eso es lo que plantea la empresa 247 Korea, que creó una carcasa que le brinda seguridad al teléfono y también al usuario. Esto es así porque la funda incorpora un dispositivo de descarga eléctrica de autodefensa capaz de entregar hasta 50.000 voltios. Y cuando usted usa esa función se activa también una aplicación que graba todo lo sucedido.

Dos prototipos

Un ‘air bag’ para celular



Los desarrollos no han hecho más que comenzar; prueba de ello es un prototipo fabricado por un ingeniero de la Universidad de Aalen, en Alemania, que detecta cuando el celular va en caída libre y despliega un sistema de ‘patas flexibles’ dobles en las cuatro esquinas de la carcasa, lo que impiden que celular sufra daño alguno al llegar al suelo. Si esto se masifica, ahorraría millones. Video.



Café a cualquier hora



Mokase, además de proteger el ‘smartphone’ de golpes y caídas, promete, por increíble que parezca, preparar café cuando usted lo desee. Mokase tiene un sistema de calentamiento y aislamiento que le permitirá servirse un café pequeño a través de un orificio en la parte superior de la funda. Y traerá una aplicación que hace posible que el usuario pueda programar el momento para preparar la bebida. Web: www.mokase.it.

Más memoria

Hay teléfonos que pueden usar una tarjeta de memoria para mejorar su desempeño, pero en otros modelos, como los iPhone, esto plantea un desafío. La solución puede ser la carcasa iXpand de Sandisk, que no solo protege el equipo, sino que añade hasta 128 GB adicionales a equipos como el iPhone 6 y 6S. Su precio es de 418.300 pesos y se puede encontrar en el sitio web de Mercado Libre. Otra con características similares es la carcasa Incipio Off Grid.

Fotos y selfis

Para los amantes de las selfis existe StikBox, una carcasa transformable que se convierte en un ‘palito selfi’. Funciona así: La funda contiene barras consecutivas que se extienden hasta alcanzar los 71 centímetros. Como están hechas de aluminio no agregan mucho peso. La carcasa está disponible para iPhone 7, iPhone 6 / 6S, y pronto lo estará para iPhone 7 Plus, Samsung Galaxy S8 y Galaxy S8 Plus. Cuesta 50 dólares y se puede adquirir en: www.stikbox.com/#shop. Pero si su interés es potenciar la cámara principal de su teléfono, empresas como Phoneda, Sherox y Ocamo ofrecen carcasas que añaden lentes intercambiables a la cámara trasera del móvil. Esto le permite usar un lente ojo de pez, un gran angular o un macro.

Energía solar

¿Por qué andar buscando una toma de corriente si puede cargar su celular usando el sol? Eso hacen Sunthetich y Sunny, unas carcasas para los modelos más recientes del iPhone que incorporan un panel con celdas fotovoltaicas capaces de cargar una batería adicional que, a su vez, extiende la autonomía del teléfono hasta el doble de su duración habitual. SnowLizard lleva las cosas más allá y no solo usa paneles solares para alimentar una batería adicional de 5.000 miliamperios, sino que además le da protección contra el agua. El precio de la funda es de 142 dólares y se puede adquirir en Amazon.



LAURA CAMACHO

Redacción Tecnología

En Twitter: @lauracamacho