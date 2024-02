'Mi nombre es Warren Buffet':  nuevo mensaje está llegando al celular para robarlo

Una de las modalidades más populares de estafa entre los ciberdelincuentes es el phishing, este tipo de robo se define como el delito de engañar a los ciudadanos para que compartan información personal, contraseñas, números de cuentas, direcciones y más.



Los mensajes de texto, de correo electrónico y de WhatsApp suelen ser unas de las tácticas más comunes para conectar con las víctimas. En dichos textos se hacen pasar por una persona u organización de confianza.



Eset, una compañía especializada en la detección de amenazas cibernéticas en Latinoamérica, explicó que en esta técnica los ciberdelincuentes emplean los datos que se comparten de forma pública y que son fácilmente localizables en perfiles de redes sociales.



De esta forma, cada mensaje enviado es personalizado con detalles específicos como nombres, correos electrónicos personales o laborales, la empresa en la que trabaja cada persona, el rol que ocupa u otro tipo de datos personales como ubicación o historial de compras.



En los últimos días uno de estos mensajes 'anzuelo' ha sido denunciado por los usuarios de redes sociales, insistiendo en no caer en la estafa.



No caiga en la estafa a nombre de 'magnates'

Tipo de estafa Foto: Suministrada

En esta oportunidad, a las víctimas les llega un correo de un hombre llamado "Warren E. Buffet", quien se hace pasar por un magnate multimillonario.



En la información proporcionada en el mensaje, el hombre explica que decidió usar su riqueza para ayudar a otras personas por lo que donará más de dos millones de dólares a las personas que les haya llegado el correo electrónico.



Al parecer, habría elegido a los ganadores de forma aleatoria. "Por favor comuníquese conmigo lo antes posible", se puede leer en el texto. El sujeto señala que viajaría a otro país a recibir un "tratamiento" por lo que necesita que los receptores del mensaje le envíen sus datos en un correo electrónico.



Recomendaciones para no caer en estafas por internet

En el CAI virtual de la Policía Nacional se advierte de estos correos en donde se ofrece dinero de cuentas extranjeras o se proponen oportunidades de negocio.



Las autoridades explican que toda la información proporcionada es falsa y su objetivo principal es robar información para suplantar la identidad de las víctimas.



En la página oficial de la Policía Nacional se dan algunas recomendaciones para evitar caer en este tipo de estafas:



1. No envíe información sensible como datos personales o bancarios por correo electrónico.



2. Evite hacer clic en enlaces o descargar archivos desconocidos.



3. No ingrese contraseñas si un enlace le parece sospechoso.

La seguridad cibernética se encuentra en un punto en el que la innovación y la amenaza avanzan de la mano. Foto: iStock

Tenga presente que el mayor Adrián Vega Hernández, Jefe del Centro Cibernético de la Policía Judicial, Dijín, informó que los delitos informáticos se han reducido en un 10% este año.



Sin embargo, se siguen registrando casos, hasta el momento se reportaron 16.000 incidentes informáticos, los cuales permitieron generar 500 alertas sobre modalidades delictivas a través del CAI virtual.

Laura Nathalia Quintero Ariza.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

