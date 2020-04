Duque acepta renuncia de Mintic Sylvia Constaín

Este miércoles se confirmó que la economista Sylvia Constaín renunció como jefa de la cartera de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). La noticia fue anunciada en horas de la tarde por el presidente, Iván Duque, a través de una transmisión en vivo por las redes sociales.

"Gracias Ministra porque usted sacó adelante el nuevo marco normativo para las TIC, agradecerle también los avances para que nuestro país tenga una mayor cobertura en sus redes, el avance también donde hoy podemos decir que tenemos el mayor aporte de regalías por el registro de dominio nacional. Agradecerle también el plan de conectividad en el territorio y quiero decirle que nos hemos sentido muy contentos por su servicio", enfatizó el jefe de Estado.



Karen Abudinem, hasta ahora venía desempeñándose como Alta consejera para las regiones desde agosto del 2018.



Según Duque, Abudinem tuvo cercanía en el trámite de la Ley de Modernización TIC y ha tenido recorrido con gobiernos locales en trabajos con alcaldías y gobernaciones para el despliegue de cobertura. También ocupó cargos como Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), secretaria de educación en Barranquilla y estuvo en cargos en el BID y Banco Mundial. "Es una persona con amplio sentido social en su enfoque de política pública", enfatizó Duque.

Lo que dejó Constaín

Según el presidente Constaín se dedicará a nuevos proyectos profesionales. Según fuentes cercanas al Gobierno, Constaín habría salido voluntariamente hacia una oferta internacional bastante importante.



Ciertamente, en los últimos años, la exministra realizó procesos en contrarreloj como la aprobación de la Ley de Modernización TIC, la esperada subasta del espectro en los 700MHz y hasta una licitación como la del dominio .CO, que deja mayores beneficios para el Estado frente a la gestión del activo digital de los nombres de internet.



Abudinen por su parte, tendrá desafíos como la implementación del plan de conectividad, la relación y el rol del MinTIC dentro del nuevo regulador convergente y asuntos como el despliegue de infraestructura en el país para el cumplimiento de la conexión de las localidades especificadas durante la última subasta de espectro, que permitirían el ingreso de un nuevo operador al país.



Así mismo, la nueva Ministra tendrá en el calendario la polémica por la licitación del Dominio .CO en la que el demandante puso una tutela por violación al debido proceso. Al momento, el calendario del proceso público se modificó y también la Procuraduría pidió al MinTIC ponerlo en pausa. Una disputa a la que se le une que el dueño del actual beneficiado de la licitación CO Internet, del grupo Neustar (ahora también de GoDaddy), tiene un proceso internacional en contra del Ministerio.





