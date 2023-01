Samsung ha decidido expandir su portafolio de televisores con la línea Oled, que tiene tecnología Quantum Dot, presente en los Neo QLEDs, procesadores Neural Quantum.



Esta tecnología busca perfeccionar detalles en la imagen, tales como el brillo y la representación del color en la pantalla.

“La tecnología Oled llega a Samsung para complementar todo nuestro portafolio; de esta manera, ofrecemos una pantalla para todo tipo de experiencia que busca el usuario, si quiere comprar un televisor, cualquiera que sea el tamaño o la tecnología, Samsung lo tiene. Contamos con pantallas Lifestyle o TVs específicos, como el Gaming TV”, señaló Andrés Ovalle, director de Visual Display de Samsung Colombia.



Se trata de un televisor de solo 3.89 cm de grosor y sonido de 2.2.2 canales Dolby Atmos, que permitirá tener un sonido físico, inmersivo y envolvente, según detalló Samsung en su página web. Estarán disponibles a partir de febrero desde 5.599.900 pesos -si es de 55 pulgadas- y $8.999.900 -para el de 65 pulgadas-, señaló el portal 'Xataka'.



La línea Oled es, además, la única a nivel global con certificado PANTONE® Validated, que se otorga luego de medir la capacidad de una pantalla para reproducir con precisión los colores Pantone. Fue así como se determinó que el sistema podía “transmitir a los usuarios más de 2,000 colores y 100 tonos de piel tal y como fueron creados”.



La marca también ha presentado la línea de pantallas Lifestyle -para el hogar-, el Neo QLED Gaming TV -pensado para los amantes de los videojuegos- y los Neo QLED 8K de Samsung -que permiten apreciar un billón de colores en la imagen-.



“Samsung se caracteriza por ofrecer un portafolio robusto de TVs que se ajuste a las necesidades de los usuarios, entre ellos cuenta con sus Neo QLED 8K y 4K, Neo QLED Gaming TV y pantallas Lifestyle, como The Frame, The Freestyle, The Sero y The Premiere. Gracias a esta amplia oferta la multinacional se ha posicionado como la marca preferida por los colombianos durante 8 años consecutivos”, indicaron en su sitio web.

