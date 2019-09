Esto fue lo que pasó en la Tecnósfera de EL TIEMPO esta semana

Archivo

Google gana batalla legal y no deberá eliminar enlaces en el mundo: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que Google no tiene que aplicar a nivel mundial el llamado "derecho al olvido" por el que los internautas pueden solicitarle al buscador que borre contenidos que les afecten negativamente.



Significa que la empresa solo está obligada a eliminar los enlaces relacionados en sus resultados de búsqueda dentro Europa, y no en otros lugares del mundo.