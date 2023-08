Nothing, la empresa tecnológica liderada por el director ejecutivo y cofundador Carl Pei, anunció la llegada de una nueva submarca: CMF by Nothing.

Esta gama diferenciará de la marca principal, que seguirá enfocándose en la innovación y la creación de productos premium con tecnología de vanguardia y alto rendimiento.

La submarca se centrará en ofrecer un diseño limpio y atemporal, todo ello a un precio más accesible para los usuarios, de acuerdo con 'Europa Press'.

Entre los primeros productos que CMF by Nothing presentará se encuentran un reloj inteligente y unos auriculares. Estos dispositivos tienen previsto su lanzamiento para finales de este año y se espera obtener más detalles en los próximos meses.



De esta manera, la compañía busca ampliar su alcance en el mercado, brindando opciones más asequibles sin sacrificar la calidad y el estilo característicos de Nothing.

Los primeros productos de la submarca llegarán a finales de año. Foto: Nothing

La submarca contará con su propio equipo de diseño y desarrollo. Con esta iniciativa, la empresa busca fortalecer su posición en el mercado y responder a las demandas de un público más amplio.

"Nothing está dedicada a hacer que la tecnología nuevamente sea divertida y ha demostrado su capacidad para romper los límites del diseño industrial. La empresa cree que puede hacer que el buen diseño sea más democrático e impactar a más personas. Entendiendo que diferentes consumidores quieren cosas diferentes, CMF by Nothing servirá para cerrar la brecha en el segmento con productos de mejor calidad que ofrecen un diseño limpio y atemporal", detalló el empresario en un video de YouTube.

De acuerdo con 'The Verge', cuando Pei aún estaba en OnePlus, hizo parte de la puesta en marcha de la submarca Nord, que incluye desde teléfonos hasta auriculares e incluso un reloj inteligente.

VALERIA CASTRO VALENCIA

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en un artículo de Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.