El fabricante de productos electrónicos Nothing anuncia su nueva línea de celulares de alta gama. El Phone 2 es un teléfono inteligente que trae distintas combinaciones de sonido, luz e imagen.

La empresa fue fundada el 29 de octubre de 2020 y es uno de los fabricantes más recientes que entran al mercado. Las expectativas con este dispositivo son muy altas, porque su primera versión, el Phone 1, fue muy elogiado por la crítica y los consumidores.

(Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles).

Nothing tiene cuatro productos lanzados hasta la fecha: Nothing Ear 1, Nothing Phone 1, Nothing Ear Stick y Nothing Ear 2, una línea de celulares que se caracteriza por su diseño transparente.

Nothing Phone 2

Según la revista 'Forbes', la marca tecnológica de consumo con sede en Londres fue creada por el cofundador de One Plus, Carl Pei. Hasta la fecha, la financiación total del proyecto es de más de 250 millones de dólares.

En 2022, el Nothing Phone 1 se consideró uno de los lanzamientos tecnológicos más esperados de los últimos tiempos, incluso hizo parte de la prestigiosa lista de 'Los mejores inventos 2022' realizada por la revista 'Time'.

(De interés: Honor Colombia tendrá un crecimiento constante: Counterpoint Research).

En diálogo con 'Forbes', el fundador Carl Pei contó que uno de los detalles innovadores es su procesador Snapdragon 8+ Gen 1 y una batería con una duración significativa.

Características del Phone 2

Según el sitio oficial de Nothing, el diseño será muy similar a la primera generación de Phone, solo cambiarán algunas luces de sitio y los laterales. Las líneas serán más redondas y se parecerá a un iPhone 6.

(También le recomendamos: El nothing phone ya tiene fecha de lanzamiento y precio estimado).

Facebook Twitter Linkedin

La fecha de lanzamiento del Nothing Phone 2 será el próximo 11 de julio. Foto: Twitter: @nothing

Además, seguirá apostando al máximo por mantener su diseño transparente. El cable de carga será blanco con un tono cristalino. Pei ha compartido varias imágenes de cómo se verá el diseño.

Facebook Twitter Linkedin

Cargador Nothing transparente. Foto: Twitter: @nothing

(Siga leyendo: Nothing phone 1: revelan precio, características y funciones).

Una de las características más llamativas es su procesador Snapdragon 8+ Gen 1, un sistema reciente que, hasta ahora, solo está disponible en algunos dispositivos como los de la marca Nothing. El rendimiento del celular será de un 80 por ciento más rápido, según lo confirmó el empresario.

Este procesador mejorará las funciones de batería y conectividad. Sumado a lo anterior, las fotos podrán recolectar más de 4.000 datos a la vez, gracias a un ISP (Procesador de señal de imagen).

En este nuevo celular, la memoria RAM es de 12 GB, pero la empresa confirmó que sacará una versión de 8 GB que sale a un precio más asequible para el público.

El sistema operativo que maneja es Android y se espera que este nuevo móvil ya llegué con la última actualización Android 14.



La experiencia fotográfica que promete la marca va a otro nivel. La generación anterior contó con un doble de cámara con sensores de 50 megapíxeles.

Celulares que se quedarán sin internet

Más noticias en EL TIEMPO

Así se pueden abrir tres cuentas de WhatsApp con diferentes números en un solo celular

Atención: estos modelos de Xiaomi dejarán de recibir actualizaciones

¿Cómo hacer fotos 360 desde un celular? Aquí le contamos

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO