"No lanzaremos Libra hasta tener aprobación necesaria": Facebook

Facebook aseguró ante ante el comité financiero de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que no pondrá en funcionamiento su criptomoneda Libra hasta que se hayan aclarado todas "las preocupaciones regulatorias y se hayan recibido las aprobaciones apropiadas", algo que reconoció tomará un "largo camino".

"Facebook no ofrecerá la criptomoneda Libra hasta que no hayamos encarado íntegramente las preocupaciones de regulación y recibido las aprobaciones apropiadas", dijo David Marcus, director ejecutivo de Calibra y encargado de su integración en los servicios de la empresa, en un discurso hoy ante el comité financiero de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Marcus recalcó que "los marcos de regulación para activos digitales están comenzando a emerger nacional e internacionalmente", por lo que expresó el compromiso de Facebook "de cumplir con todos los requisitos legales y de regulación aplicables".



Al respecto, congresistas de la comisión expusieron, nuevamente, las preocupaciones que tiene especialmente el gobierno de Estados Unidos con Libra.



"Facebook ha demostrado escándalo tras escándalo que no merece nuestra confianza", dijo en su discurso de apertura el senador demócrata Sherrod Brown, el principal miembro de la Comisión de Banca del Senado. "Estaríamos locos si les damos la oportunidad de permitirles experimentar con las cuentas bancarias de las personas".



Brown agregó durante el interrogatorio que era "delirante" pensar que las personas confiarían a la compañía de redes sociales el dinero "ganado con esfuerzo".



Según reportes de prensa, Marcus fue recibido con frialdad por legisladores demócratas y varios republicanos, quienes compartieron muchas preocupaciones. "No confío en ustedes", dijo la senadora republicana Martha McSally. "En lugar de limpiar su casa, están lanzando un nuevo modelo de negocios".



Marcus, quien fue presidente de PayPal de 2012 a 2014, intentó calmar la preocupación de los comentarios iniciales al prometer que Facebook no comenzará a ofrecer Libra hasta que se aborden los problemas regulatorios. "Sabemos que tenemos que tomarnos el tiempo para hacer esto bien", dijo.



El potencial gigantesco de esta criptomoneda, al contar de entrada con una base de 2.380 millones de usuarios en el mundo, ha generado inquietud entre los reguladores tanto a nivel nacional como internacional.



La comparecencia de Marcus en el Congreso se produce un día después de que Steven Mnuchin, Secretario del Tesoro de Estados Unidos expresara su seria preocupación por la creación de la Libra, al advertir de su posible carácter especulativo y su potencial uso para lavado de dinero.



Facebook y las otras 27 organizaciones que conforman la Asociación Libra (entre ellas Visa, Mastercard, Uber, Lyft, PayPal, eBay, Vodafone y Spotify) anunciaron en junio de forma oficial la creación de la criptomoneda para 2020, que estará integrada en

WhatsApp y Messenger.



Libra no dependerá directamente de la empresa de Mark Zuckerberg, sino que será gestionada por la asociación, cuya sede estará en Ginebra, Suiza, y su valor estará respaldado por una cesta de activos subyacentes compuesta por depósitos bancarios y deuda soberana de varios países.



