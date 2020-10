'No hay que dejar que crezca la brecha tecnológica en Colombia': Intel

La pandemia trajo muchos retos, pero también oportunidades para las empresas del país, desde la adopción de nuevas tecnologías, hasta el fortalecimiento de aquellas que ya estaban en funcionamiento. Juan Garcés, Gerente de Intel en Colombia, habló con EL TIEMPO acerca de la importancia del computador en la nueva realidad y de los procesos de transformación digital que desde Intel están promoviendo.



¿Cuán ha sido el balance de Intel durante el confinamiento y en la pandemia?



Los computadores eran de uso cotidiano en las vidas de muchas de las personas, aunque con la velocidad de la tecnología y esta información que llevamos en los bolsillos lo habían desplazado un poco, no obstante con la pandemia. Cuando tenemos que ser productivos desde casa, o aprender desde casa o incluso jugar desde casa, nos damos cuenta que que los computadores son muy importante para esos usos.



Y eso en el lado de Intel ha generado un reto muy grande porque las cadenas logísticas de del cómputo son cadenas que para tener un computador en nuestro país, se debió empezar a fabricar hace dos o tres meses. Entonces reaccionar con la velocidad que lo requirió la pandemia para asegurar que las personas que querían tener un dispositivo o los gobiernos que lo necesitaban para sus estudiantes lo pudieran tener, nos generó muchísimo más reto y más trabajo que que en la normalidad.



¿Qué tan importante es la adopción de la tecnología y la transformación digital para un país como Colombia?



Con el paso del tiempo nos hemos enfrentado a diversas brechas en el país. Hace 100 o 150 años fue la brecha industrial. Hubo países que se industrialización primero y nosotros desafortunadamente, no. Eso generó una brecha que nos dejó separados. Luego vino el gran momento de los medios y hubo países en los que la información fluyó mucho más rápido y otros países en los que no, eso también nos alejó.



Eso mismo sucede con la educación hoy en día. La tecnología es ese siguiente punto en el cual se están dando brechas y es importante para un país como el nuestro tenerla y adoptarla rápidamente, transformarse para que no se genere mayor diferencia entre los países.

Entonces, por ejemplo si un país es líder, por ejemplo, en la producción de herramientas basadas en inteligencia artificial y se compara con un país que no lo haga, la diferencia productividad va a ser inmensa. Y si nosotros estamos del lado de los que no lo adoptan, vamos a sufrir esa diferencia en impactos para la productividad y la capacidad de nuestra población de generar ingresos.



¿En qué debemos trabajar en Colombia para potenciar la adopción de nuevas tecnologías que permitan mayor productividad?



Nuestros gobiernos, los últimos 12 o tal vez 16 años, han utilizado cada vez más la tecnología. Y cuando digo tecnología no es sólo cómputo, sino también está la tecnología de las comunicaciones, el IoT, la inteligencia artificial. Y voy a hacer una reflexión que puede ser un poco controversiales, pero la pandemia hizo que perdiéramos muchísimos empleos. Y nosotros tenemos mucho temor, todos, que con el advenimiento de la nueva revolución tecnológica o la transformación digital, pues se pierdan empleos también. Entonces, la reflexión que yo digo que es un poco controversial, es bueno, ya perdimos buenos empleos en la pandemia.



Por qué no aprovechamos para acelerar la transformación tecnológica y recuperar esos empleos con empleos de transformación digital, en vez de esperar a que más adelante en el tiempo hagamos la transformación digital y volvamos a tener un impacto en los empleos.



Entonces yo creo que eso es algo que que creo que el gobierno y nuestros países pueden tomar de lo malo y sacar algo positivo.



¿Cuál es el papel de Intel en todo este cambio que se pueda generar?



Nosotros somos una empresa tecnológica y nuestro objetivo es ser la la empresa que transforme las vidas de las personas a través de la tecnología. Pero tenemos un problema de datos, nos estamos ahogando. Para representar 175 Zettabytes hice un cálculo y dije, si ponemos cabellos humanos a lo ancho representando estos 175 Zettabytes podríamos ir y volver a Júpiter 500 veces. Es el tamaño de los datos que estamos generando y que vamos a generar por año en cuatro o cinco años.



Entonces, cómo la tecnología que trae Intel ayuda a crear desde el IoT. Y ahorita con el cambio inmenso que vamos a tener en 5G, es supremamente importante para procesar en los centros de datos, para entender esa información y sacar conclusiones y almacenar esos datos de una manera mucho más eficiente.



Los datos, a la larga, es lo que le va a permitir a las empresas o a las personas actuar sobre el mundo y cambiar.



¿Cómo ven ustedes a Colombia en ese momento en tema de conectividad y estamos muy lejos de lograr cambios a través de 5G?



Lo más interesante del 5G es que no es solo una iteración más de la tecnología, digamos, inalámbrica, sino hay mejoras en la velocidad y en la latencia. El 5G todo lo que está en la infraestructura y todo lo que hace posible el 5G va a cambiar.



Las empresas de las telecomunicaciones van a migrar a una infraestructura en nube. Con lo cual toda esta capacidad que traemos desde el mundo de Intel, de las comunicaciones, de Internet, del cómputo va a generar una disrupción muy grande. Lo bueno es que ya empezamos a hacer las pruebas. Digamos que todavía no estamos en punto de despliegue, pero ya empezamos a hacer las pruebas y tenemos una oportunidad.



¿Cómo ven ustedes de Intel esta "nueva realidad" de las empresas? ¿Qué puede cambiar ahora en adelante?



Nosotros en Intel hacemos tecnología que le permite al mundo funcionar. Y lo que hemos visto es que muchas empresas eran temerosas de adoptar esta transformación digital y de vivir en la no presencialidad. No es que vamos a tener un futuro en el cual todo el mundo a trabajar desde casa. No creo que eso vaya a ser tan, tan extremo, pero sí va a ser mucho más flexible.



Las empresas han encontrado y aprendido que eso además les permite generar unos espacios de trabajo más incluyentes que les ayudan a mejorar temas también de clima organizacional, de darles esa flexibilidad. Todas esas tecnologías que en algunas empresas ya son norma, pero no lo eran en las medianas y pequeñas empresas comenzaron llevaron a que estas las descubrieran a través de la pandemia.



¿Qué tan importante es la adopción de la inteligencia artificial para muchas empresas y para muchos procesos en los cuales se pueden volver mucho más productivos?



Hay ejemplos aplicables a la cotidianidad de uso de la inteligencia artificial, los fabricantes de aplicaciones de videollamadas y con la inteligencia artificial darse cuenta de cuál era tu voz y cuál es el ruido de fondo y quitar el ruido para que no esté interrumpiendo o distrayendo a las personas que están interactuando contigo.



Una aplicación tan sencilla como esa muestra cómo la inteligencia artificial aplicada a cosas del día a día puede cambiar la experiencia que está teniendo una persona trabajando o aprendiendo desde casa. La gente tiene la idea de que la inteligencia artificial es algo inmenso, que va a tomar una gran cantidad de datos y como un oráculo me va a decir cosas cuando en realidad tú la puedes aplicar a problemas más puntuales y más directos.

