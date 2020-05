'No hay aún fallo definitivo a favor de ninguna de las partes': DotCO

Aunque la tutela que había instaurado el consorcio DotCO en contra del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) fue declarada improcedente por un juez del Juzgado 42 de Bogotá. El consorcio asegura que no hay aún ningún fallo definitivo a favor de ninguna de las partes en cuanto a la tutela y que la decisión detrás de la adjudicación y firma del contrato del .CO queda en manos de la Procuraduría y del Mintic.

Esta tarde se posesionó la la nueva ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen y según dicen desde DotCO, esta semana deberá decidir si continúa con la firma del contrato para la administración del dominio .CO, o si atiende el llamado de Procuraduría y suspende el proceso.



Hace algunas semanas, la Procuraduría General de la Nación le solicitó al Mintic suspender ña adjudicación del .CO y abrió una investigación disciplinaria a la secretaria general del Mintic, Luisa Fernanda Trujillo Bernal, por presuntas irregularidades en el proceso de selección para la adjudicación del dominio nacional .CO.

De acuerdo con el consorcio, "la juez de tutela decidió no fallar de fondo por considerar que el problema es de “mera legalidad”, es decir que se refiere a discrepancias en los pliegos de la licitación y aconsejó acudir a otros mecanismos en la vía ordinaria, distintos a la acción de tutela".



En ese sentido, DotCo asegura que no hay aún ningún fallo definitivo a favor de ninguna de las partes en cuanto a la tutela respecta y "queda en manos de la Procuraduría la continuidad de la investigación y en manos de la Ministra Abudinen decidir si continúa con la firma del contrato a pesar de las advertencias de la Procuraduría".



Según explican, la solicitud de la Procuraduría es previa al nombramiento de la nueva jefe de cartera. Y la exministra de las TIC, Sylvia Constaín, no suspendió el proceso, sino que solo lo aplazó hasta el 8 de mayo este viernes, por lo que esta semana será decisiva para el dominio .CO.



Gerardo Aristizábal, representante legal de DotCO, señaló que "en el caso concreto del proceso de adjudicación, se evidencia de plano un error en la aplicación de la formula que da lugar a la evaluación del proceso. El mecanismo utilizado (la ecuación montada en el Excel) no cumplió con las expectativas y lineamientos del pliego de condiciones, llevando al comité evaluador, a los proponentes y a la Secretaria General del Ministerio a cometer un error, que lleva a que la adjudicación se efectué de manera ilícita por un vicio en la voluntad de la Administración".



Así mismo, agregó que La utilización de un cuadro de Excel donde la formula quedó planteada de forma equivocada, el cual no quedó explicada ni presentada su funcionamiento y la forma de evaluar el proceso, son situaciones que no fueron objeto de revisión dentro del proceso de selección ni en la misma audiencia, violando claramente el derecho de contradicción, el debido proceso y el derecho a la defensa, situación que demuestra un vicio en la formación del acto de adjudicación por el advenimiento de error de hecho".



Y en ese sentido, Aristizábal asegura que, en consecuencia, la decisión y voluntad del Ministerio está plenamente "viciada por un error sobre la calidad, identidad y naturaleza del acto, que como consecuencia lleva a una adjudicación equivocada fundada en el error, bajo la consideración de utilizar la formula equivocada para evaluar el factor económico del actual proceso, definiéndose de forma notoria en lo estipulado en el artículo 9º de la Ley 1150 de 2007".



Esta semana se tendrá que definir qué pasa con el activo digital más importante del país. Sí todo sigue el camino estipulado por la cartera de las TIC, el viernes a más tardar, .CO INTERNET SAS firmaría el contrato por cinco años el cual le otorgaría al país el 81 por ciento de las ganancias por el dominios .CO, el cual acumula en el mundo más de 2,2 millones de dominios.

