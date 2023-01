Nintendo desarrolló su consola Nintendo Switch como una consola híbrida que se puede conectarla a un televisor o utilizarla por medio de su pantalla táctil de manera inalámbrica.



Gracias a la gran acogida que ha tenido esta consola, muchos usuarios la compraron para tener un mecanismo de distracción, pero no conocen los trucos con los que pueden sacar provecho de la Nintendo Switch.

El nuevo modelo de la consola incluye un puerto LAN en su base. Foto: Nintendo

Menú rápido

Una de las princiopales es que al mantener pulsado el botón Home del Joy-Con derecho, se abrirá un pequeño menú de acceso rápido.



Con esta herramienta puede cambiar el brillo de la pantalla, activar el modo espera, ajustar el volumen y activar el modo avión.



Modo espera



La Nintendo Switch da la opción de activar esta opción con la que la consola entra en modo reposo. Solo necesita pulsar el botón de encendido de Nintendo Switch una sola vez para activarlo.



Sin embargo, se recomienda apagar la consola siempre que termine de usarla.



Control parental



Para controlar los contenidos que son solo para mayores de edad, puede activar la opción de 'Control parental'.



Puede activarlo desde la consola o por medio de la 'app' Nintendo Switch Control Parental, disponible en iOS y Android.



Crear nuevos usuarios para no perder la partida



Varios juegos de Nintendo Switch solo permiten crear una partida por usuario lo que dificulta mucho más las cosas en caso de querer compartir la consola ya que se perderá el avance que se tenga en otro usuario.



Para esto, solo debe seleccionar "Configuración de la consola" en el menú home, luego ir a "Perfil de usuario" y seleccionar "Registrar un usuario". Una vez hecho esto, seleccione "Crear un nuevo usuario" y elija el icono que desea vincular a la nueva cuenta.

