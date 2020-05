Nintendo patenta un producto para monitorear la calidad del sueño

La multinacional de videojuegos Nintendo está avanzando en la creación de un producto que busca mejorar la calidad de sueño y bienestar de los usuarios.



Así lo dejó ver una patente de la empresa que se filtró en Internet.

El dispositivo tendrá la capacidad de detectar la calidad de sueño del usuario, además de liberar aromas y proyectar la información que recibe en la pared u otra superficie.



La información proyectada podrá variar, ya sea para tranquilizar al usuario o para ayudarle a conciliar el sueño; o será información mostrada al despertar, para que el usuario pueda saber cómo fue su calidad de sueño durante la noche.



El dispositivo permitirá la conexión con smartphones para que este se pueda cargar o para ser usado de parlante si así lo quiere el usuario.



Hasta el momento Nintendo no ha realizado comentarios sobre su desarrollo, pero según filtraciones el producto esta el proceso de fabricación y estudio desde hace varios años.



En años anteriores también se habló sobre un monitor de sueño de la marca que con incorporación de sensores capaces de medir el movimiento de cuerpo mientras está dormido, las pulsaciones, la frecuencia respiratoria, la luz ambiental de la habitación, el nivel de ruido y la temperatura, entre otros parámetros.



Sin embargo, aún no se conocen más resultados.

