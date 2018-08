¡Vuelve la nostalgia! Nintendo lanzará una versión 'mini' de Super NES

El gigante nipón de los videojuegos Nintendo lanzará una nueva versión de Super Nintendo Entertainment System (SNES), la consola creada en los años 90 que revolucionó la industria del ocio digital.



La nueva edición ‘Super NES Classic Edition’ incluirá 21 juegos clásicos preinstalados entre los que se encuentran "Super Mario World", "Super Mario Kart" o "The Legend of Zelda: A Link to the Past". Además los fanáticos podrán probar la inédita secuela "Star Fox 2".



El dispositivo "retro"", que cabe en la palma de la mano y que y podrá conectarse fácilmente al televisor gracias a su conexión HDMI, estará disponible en Europa y Estados Unidos el 29 de septiembre de este año por un precio de 79,99 dólares (unos 71,5 euros).

La nueva consola también trae un cable de alimentación USB y dos controles Super NES Classic conectados por cable a la consola.



Aunque será más pequeña que la original, sus mandos sí que mantendrán el tamaño y la distribución clásica de los botones, lo que permitirá "revivir la experiencia de los 90", asegura Nintendo.



"Muchos de nuestros fans nunca tuvieron la oportunidad de jugar (con esta consola)", afirmó Doug Bowser, vicepresidente de ventas y mercadotecnia de Nintendo América, según el comunicado.



Esta nueva versión llega meses después del lanzamiento de la Mini NES, en noviembre del año pasado, que logró unas ventas de unos 2,3 millones de unidades hasta marzo de 2017, aunque Nintendo cesó su producción en abril. En 1995, la compañía dejó de fabricar las versiones americana y europea del aparato, tras vender más de 49 millones de unidades en todo el mundo, y también de producir y licenciar software para el mismo.



Esta es la lista de juegos que incluirá la nueva consola:

Contra III The Alien Wars

Publicado originalmente en Europa como Super Probotector: Alien Rebels Donkey Kong Country EarthBound FINAL FANTASY® III

Publicado originalmente en Japón como FINAL FANTASY® VI • F-ZERO Kirby Super Star

Publicado originalmente en Europa como Kirby's Fun Pak Kirby’s Dream Course The Legend of Zelda: A Link to the Past Mega Man™ X SECRET of MANA® Star Fox

Publicado originalmente en Europa como Starwing Star Fox 2 Street Fighter™ II Turbo: Hyper Fighting Super Castlevania IV Super Ghouls’n Ghosts™ Super Mario Kart Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars Super Mario World Super Mario World 2: Yoshi's Island Super Metroid Super Punch-Out!!

CON EFE