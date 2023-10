Nintendo dejará de ofrecer soporte para juegos en línea 3DS y Wii U en abril de 2024

Nintendo anunció que a partir de abril de 2024, dejará de brindar soporte para los juegos en línea de sus consolas Nintendo 3DS y Wii U. Esta medida impactará en varios aspectos, incluyendo el modo multijugador, las clasificaciones en línea y la distribución de datos.

La compañía de videojuegos ya había dado señales de finalizar los servicios relacionados con las consolas Wii U y la familia de Nintendo 3DS, ya que previamente anunció el cierre definitivo de su tienda digital eShop en marzo de este año, impidiendo la compra de nuevos juegos.

La empresa especificó que la interrupción de los servicios en línea afectará a las siguientes consolas: New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL, New Nintendo 2DS XL, Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo 2DS, Wii U Deluxe y Wii U Basic.



Sin embargo, los jugadores aún podrán disfrutar de funciones y modos de juego que no requieran comunicación en línea, lo que significa que podrán seguir jugando a los títulos existentes, aunque sin los servicios en línea asociados.

Algunos servicios seguirán estando disponibles para juegos específicos, como Pokémon Bank, pero Nintendo ha advertido que estos también podrían finalizar en algún momento.

La empresa dejará de ofrecer algunos servicios para las consolas 3DS y 2DS. Foto: Nintendo

Por otro lado, los jugadores podrán seguir descargando datos de actualización y recuperando software comprado previamente o contenido descargable desde la Nintendo eShop.

En cuanto a las funciones de las consolas de la familia Nintendo 3DS StreetPass, que permiten el intercambio de datos entre consolas localmente, seguirán funcionando después del cese de los servicios en línea. Sin embargo, el servicio SpotPass, que utiliza comunicación en línea, dejará de estar disponible.

Nintendo comunicó que anunciará la fecha exacta del cese del servicio en una fecha posterior y que, en caso de surgir eventos que dificulten la continuación de los servicios en línea para estas consolas, podrían suspender el soporte antes de lo previsto.

