Niños de Chocó representan el país en China en mundial de robótica

Ser parte de la región con uno de los índices de pobreza más altos del país, contrario a convertirse en un obstáculo, fue la mayor motivación para los 15 niños de Chocó que representarán a Colombia en el RoboRave international China 2019, un torneo de robótica con el que esperan dejar en alto el nombre de su departamento.

El grupo clasificó al mundial el año pasado, tras ocupar el tercer puesto a nivel nacional en el RoboRave Colombia 2018. El evento convoca a la comunidad tecnológica internacional para promover la apropiación de las habilidades STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés) mediante herramientas como la robótica educativa, donde se tratan temas como la programación computacional, la electrónica y la mecánica.

En el certamen, que se realizará en Conghua (China) del 19 al 21 de julio, el grupo de jóvenes presentará el proyecto de tres robots autónomos a los que bautizaron como Atrato, San Juan y Baudó en honor a los ríos de su departamento.



El prototipo emula las máquinas de la industria automotriz que llevan objetos de un lugar a otro de manera autónoma, e integran un código programado por los menores que le permite tomar decisiones utilizando inteligencia artificial.

Los robots deben atravesar distintos obstáculos en una pista y depositar unos pimpones. Durante el recorrido deben identificar y seguir autónomamente una línea negra que los conduce de un punto a otro gracias a los sensores infrarrojos que integra.



"La pista tiene intersecciones y obstáculos que intentan confundir a los sensores. Sin embargo, gracias a la programación y al éxito de su código, el robot con inteligencia artificial toma los caminos correctos y avanza hasta el contenedor donde va a depositar las piezas", explicó Jimmy García, el Fundador de la Escuela de Robótica del Chocó quien es el mentor de los pequeños en el mundo tecnológico.



Además, las máquinas están dotadas de baterías inteligentes, piezas elaboradas en impresoras 3D y diseños a la medida elaborados de acuerdo a las necesidades que requería el equipo.

El camino no fue fácil...

Pese a haber asegurado su cupo en el mundial desde el año pasado, la participación de los jóvenes hace tres meses aún estaba en vilo, pues después de haber tocado puertas gubernamentales y patrocinios privados, no contaban con los 150 millones de pesos que necesitaban para costear el viaje.



"Ya habíamos agotado casi todos los recursos. Sin embargo, el Embajador de China en Colombia vio una nota sobre nosotros publicada en ELTIEMPO.COM, y decide apoyarnos con todos los gastos. Realmente nos sentimos con un pie en China", dijo García.



No obstante, este no ha sido el primer reto al que tuvo que enfrentarse Jimmy García con la escuela. "Cuando volví a Quibdó hace tres años tuve que convencer a los chicos de que la tecnología es un medio para transformar su realidad y plantear soluciones de su entorno", agregó.

En 2016, cuando tenía su futuro prácticamente definido en Medellín siendo docente de robótica, García notó que en las competencias a las que asistían sus estudiantes no habían delegaciones del Chocó y, como menciona, "le entró un afán" de regresarse a Quibdó (su tierra natal) para articular con los entes encargados de la educación un proyecto similar con esa población. Sin embargo, cuenta que "le dieron la espalda".



"En ese momento decidí abrir la escuela como Organización No Gubernamental. Ya son tres años donde hemos formado cerca de mil jóvenes en más de 10 municipios del Chocó”, agregó.



Con el 30 por ciento del dinero que se recauda de las mensualidades de los jóvenes que tienen la posibilidad de pagar, la escuela beca a quienes no tienen los recursos económicos para hacerlo. A su vez tienen el apoyo de las agencias de cooperación internacional con las que trabaja en proyectos que ejecutan en el territorio.

El proyecto tomó alrededor de dos meses, tiempo en el cual los 15 menores hicieron desde su diseño hasta su construcción final. Foto: Cortesía

La tecnología, una cuestión humana…

Los niños y adolescentes que integran la Escuela de Robótica del Chocó trabajan constantemente en proyectos para mejorar las condiciones de vida de los habitantes y del medio ambiente.



Por esto, han creado "basureros inteligentes", un sistema que fortalece las buenas prácticas de deposición de residuos. En este, las personas deben seleccionar en una pantalla táctil el tipo de residuo que quiere depositar y solo se abre la caneca que corresponde. "Estos basureros están conectados remotamente con cooperativas de recicladores, de manera que cuando la caneca esté llena envíe una alerta para que sea desocupada", dijo García.



Otros proyectos que desarrollan actualmente son sistemas de alerta temprana para alertar a la comunidad sobre el momento los ríos están creciendo y una aplicación que reporta focos de basura con el fin de que las autoridades tengan herramientas para tomar acciones.

Con su participación en el mundial de robótica, los 15 jóvenes quieren que sus propios coterráneos se sientan representados por personas que como ellos, tienen límites en los recursos económicos pero no sus sueños.

LAURA CAMILA PINILLA

En Twitter: @LauraCamilaPin