Con un monto de 4,3 millones de dólares, la startup Minteo, fundada por colombianos, cerró su primera ronda de inversión semilla.



La app y marketplace revolucionaria para el mundo de los NFTs en Latinoamérica fue financiada por inversionistas de talla mundial, los cuales también han dispuesto grandes cantidades de dinero para reconocidas empresas como TikTok, Sorare y Coinbase.

Aunque la euforia de los NFTs ha disminuido a comparación del 2021, año en el cual se vendían alrededor de 225.000 tokens no fungibles todos los días, según ‘Forbes’, esto no fue un impedimento para que los empresarios colombianos crearan una nueva plataforma relacionada con los activos digitales, pues este contenido sigue siendo un mercado que da mucho de qué hablar.



Santiago Rodríguez, Javier Lozano, William Durán y Sebastián Salazar, son los nombres de los fundadores que hoy ponen en alto la bandera y le apuestan por acercar a Latinoamérica a la web3 a través de los tokens no fungibles (NFTs).



Este grupo de jóvenes consiguió obtener el amplio capital gracias a Fabric Ventures, Dune Ventures, CMT Digital, Susquehanna Private Equity Investments, Impatient VC, OpenSea Ventures, FJ Labs, SevenX Ventures, Big Brain Holdings, G20 Ventures, Alliance DAO y algunos otros reconocidos ángeles inversionistas.

Pero este no ha sido el único éxito que han tenido, pues los fundadores de Minteo también han lanzado productos de alto impacto como Vlipco, la empresa que administraba Wompi y que fue vendida a Bancolombia en 2021; o Easy Taxi, la app que revolucionó el uso de los taxis y que fue adquirida por la app de transporte Cabify.

¿Qué es Minteo y cómo funciona?

De acuerdo a un comunicado, Minteo es una plataforma que busca facilitar la experiencia de compra y venta de NFTs, pues aunque es un mercado que tiene mucha popularidad en el mundo, el acceso a él resulta algo complejo.



Así que la idea es que por medio de la plataforma, cualquier latinoamericano, que busque comenzar a participar en la economía de la Web3 y del Metaverso, pueda hacerlo desde su Smartphone.



“Las plataformas que ya existen están diseñadas para desarrolladores o inversionistas en criptomonedas. Para tener una adopción masiva, la experiencia tiene que ser fácil. En Minteo, todos los usuarios tendrán su propia billetera dentro de la app donde guardan sus activos digitales, y donde podrán comprar NFTs de sus creadores, artistas o marcas favoritas, usando medios de pagos locales o con tarjetas de débito y crédito”, explica Javiero Lozano, chief technology officer de Minteo.

Ahora los artistas, creadores, influenciadores, emprendedores y empresas podrán mintear (registrar o crear en la blockchain) y vender NFTs sin tener que saber de contratos inteligentes, tecnología financiera y demás a través de Minteo.



Santiago Rodríguez, chief executive officer de Minteo considera se debe impulsar la cultura latinoamericana: “A nosotros nos encanta el arte, la música, el baile y socializar; el ADN creativo es parte de nuestra cultura. La venta de obras culturales en forma digital es uno de los primeros casos de uso que hemos visto con los NFTs en Estados Unidos y por eso creemos que Latinoamérica también está lista para una mayor adopción de NFTs, teniendo así un altísimo impacto en la vida de los creadores y de sus comunidades.”



William Durán, chief Marketing officer de Minteo, por su parte, dice que la plataforma se encuentra en un etapa temprana.

“Ni nosotros sabemos exactamente cómo van a evolucionar los NFTs en los próximos meses o años. Pero tenemos certeza que al darle una plataforma como Minteo a las mentes más creativas del continente, van a nacer muchos proyectos interesantes que van a poner a los creadores latinoamericanos en el centro del mundo de Web3- así como hemos ido creciendo en relevancia con la música, la gastronomía, la moda, y el arte a nivel mundial”, dijo.



Sebastián Salazar, Chief operating Officer de Minteo, agregó: “Los NFTs no son solo para arte, contenido o música, pueden ser utilizados para cientos de casos de uso como lo son accesos a un concierto, diplomas o tiquetes aéreos. En realidad, casi cualquier cosa en el mundo puede ser tokenizada, permitiendo así tener más transparencia y mercados más líquidos y eficientes, de los que todos nos beneficiamos”.

Y dijo: “Si por ejemplo, las escrituras de un inmueble estuvieran tokenizadas en forma de NFT, un estudio de títulos tomaría segundos. Esperamos que nuestra plataforma sea el comienzo de nuevos y revolucionarios casos de uso.”.



Sin duda, el nombre de estos cuatro colombianos seguirá sonando, pues la aplicación será lanzada a finales de octubre de 2022 y las inversiones serán usadas para la expansión en México, Colombia y Brasil.



“En la medida en que el mercado de los NFTs crece y se empieza a verticalizar, vemos como Minteo podría convertirse en el marketplace líder en Latinoamérica. En seis meses este equipo ha pasado de una idea a cerrar una ronda de inversión semilla importante en un mercado difícil, a la vez que desarrollaron un producto complejo.”, puntualizó Imran Khan, CEO de AllianceDAO e inversionista de Minteo.

