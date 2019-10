Neutralidad de la red podrá regresar a EE. UU. en regulaciones locales

Meses después de que la agencia de regulación de comunicaciones en EE. UU. pusiera fin a uno de los principios fundamentales de no discriminación en internet (neutralidad de la red), un tribunal dictaminó este martes que el gobierno federal no puede bloquear que los estados aprueben sus propios reglas para formalizar ese principio.



La decisión, que sería una esperanza para miles de usuarios y activistas por las libertades en internet, podría generar una oleada de nuevas regulaciones por cada estado para evitar que los operadores puedan privilegiar contenidos sobre otros por intereses comerciales.



El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia dijo que la Comisión Federal de Comunicaciones cometió un error al declarar que los estados no pueden aprobar sus propias leyes de neutralidad de la red.



"La comisión carecía de la autoridad legal para abolir categóricamente los 50 estados con autoridad legal para regular las comunicaciones dentro del estado", dijo el tribunal.



La FCC aún podría hacer "argumentos específicos de la disposición" para tratar de bloquear aspectos individuales de las reglas estatales de neutralidad de la red.

El tribunal no obstante mantuvo la derogación de las reglas, que estaban consignadas en una ley de la administración Obama y que en 2017 fueron eliminadas por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) por 3 votos con 2 y bajo la presidencia y propuesta del comisionado Ajit Pai. Aunque ordenó a la agencia que revise algunos aspectos clave de su derogación, dejó abierta la posibilidad de que la FCC podría tratar de bloquear los esfuerzos del estado caso por caso.

La neutralidad de la red busca que los operadores de internet, que controlan el tráfico de sus redes, no puedan intervenir sobre el contenido que viaja en sus canales para asignar un mayor ancho de banda o mayor velocidad a unos sobre otros. En pocas palabras previene que por acuerdos comerciales una red social navegue más rápida que otra o que exista una figura de 'internet premium' o internet segmentado.



En el pasado, durante las discusiones frente a la derogación, organizaciones sociales, activistas y diferentes empresas se opusieron al fin de este principio. La figura considera que sin importar el uso de internet los usuarios y los contenidos deben ser tratados con igualdad. De no ser así, podrían surgir servicios como pagar internet solo para redes sociales y pagar un paquete diferente para hacer búsquedas en un sitio y otro valor para videollamadas.



Por su parte, el operador Verizon dijo que el fallo "subraya la necesidad de que el Congreso adopte una legislación nacional que brinde protección a los consumidores y evite un mosaico disruptivo e inconsistente de la regulación estatal de Internet".



Las principales compañías de telecomunicaciones argumentaron años atrás que el principio "limitaba su capacidad de ofrecer nuevos servicios a los proveedores de contenido", y bajo la administración Trump, la FCC revocó la política.



La Internet Innovation Alliance, un grupo que representa a compañías que incluyen a proveedores como AT&T , dijo que la decisión "permitir que las reglas que difieren entre los 50 estados podría significar un desastre para el avance de Internet".



Las reglas de la administración de Trump fueron una victoria para los proveedores de Internet como AT&T, Comcast Corp y Verizon, pero se opusieron empresas como Facebook Inc, Amazon.com Inc y Alphabet Inc, que nacieron bajo la idea de ese permiso, compitiendo con un servicio creado hasta en un garaje en sus orígenes.

Para el Tribunal la FCC actuó correctamente cuando revocó una decisión de 2015 que había clasificado a Internet de banda ancha como un servicio de estilo de servicio público y le otorgó autoridad a la FCC para regularlo.



Sin embargo el fallo encontró que la agencia "no examinó las implicaciones de sus decisiones para la seguridad pública" y también debe revisar cómo su decisión afectará un programa de subsidios del gobierno para usuarios de bajos ingresos.



La decisión significa que el debate de más de 10 años sobre la neutralidad de la red continuará prolongándose durante meses o años, en medio de un Congreso que no ha logrado aprobar una legislación que ponga fin al debate.



La decisión de la FCC de 2017 otorgó a los proveedores de internet poderes radicales para reformular la forma en que los estadounidenses usan Internet, siempre que divulguen los cambios. Las nuevas reglas entraron en vigencia en junio de 2018, revirtiendo las reglas adoptadas bajo el ex presidente Barack Obama en 2015 que prohibían a los proveedores de servicios de Internet bloquear o limitar el tráfico, u ofrecer carriles rápidos pagados, también conocidos como priorización pagada.



John Bergmayer, director legal de Public Knowledge, dijo a Reuters que la decisión “deja a los estados con un camino claro hacia adelante para promulgar leyes estatales de neutralidad de la red para proteger a los usuarios de Internet y brindar seguridad a los participantes en la economía digital. Los estados deberían actuar rápidamente para proteger a los consumidores donde la FCC se ha negado a hacerlo ".



California adoptó amplias protecciones de neutralidad de la red estatal en octubre de 2018, pero acordó no aplicar la medida en espera de la impugnación judicial.



La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata de California, dijo por su parte que la decisión fue un "golpe decepcionante a la promesa de un internet libre y abierto", pero aseguró a la prensa local que "el liderazgo de California en la implementación de las protecciones de neutralidad de red más fuertes en el país es un modelo que garantizará que Internet sigue siendo un motor de innovación, creación de empleo y libertad de expresión para todos los estadounidenses ".



El fiscal general de California, Xavier Becerra, dijo a Reuters que la decisión "bloquea el esfuerzo de la FCC para evitar las leyes estatales de neutralidad de la red a través de la regulación".



Un alto funcionario de la FCC dijo a periodistas en EE. UU. en una conferencia telefónica que la decisión "no es una luz verde" para que los estados aprueben las reglas de Internet que quieran y dijo que la FCC no ha decidido si apelar partes de la decisión.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con información de Reuters

