Netflix transmitirá por primera vez un partido de tenis en vivo: estos son los detalles

Los tenistas españoles, Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, darán un juego de exhibición en Las Vegas, Nevada. Este evento, que tendrá por nombre 'El Slam de Netflix', será la primera trasmisión en vivo de un torneo deportivo de este índole de la aplicación de 'streaming' y entretenimiento.



Aquí le contamos los detalles para que no se lo pierda.



La competencia tendrá lugar el próximo domingo 3 de marzo de 2024 al medio día y está bajo la organización de MGM Resorts International. Según Netflix, el evento completo será una trasmisión simultánea para los países de habla inglesa e hispana.

​

Se tiene planeado visualizar un enfrentamiento entre dos de los mejores tenistas españoles de los últimos años: Rafael Nadal, quien ha sido campeón individual en 22 oportunidades de 'Grand Slam', y Carlos Alcaraz, vigente campeón de Wimbledon y el tenista número dos del mundo, de acuerdo con el ranquin de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).



Dos superestrellas del tenis. Un enfrentamiento épico. EN VIVO en Netflix. 'El slam de Netflix'. 3 de marzo. 🎾 pic.twitter.com/YOXummrgJv — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) December 11, 2023

Rafael Nadal ha sido campeón individual en 22 oportunidades de 'Grand Slam'. Foto: Twitter: @rnadalacademy

Se tiene planeado realizar el torneo de exhibición en una sola noche dentro de la arena Michelob Ultra, en el Mandalay Bay Resort and Casino, en Las Vegas.



"Me siento honrado y muy feliz de compartir la cancha con Rafa, en Las Vegas", expresó Alcaraz sobre el próximo encuentro.



“Sin lugar a dudas es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, y sus récords y logros hablan por sí mismos. Rafa también es una de las personas más amables del Tour y espero con ansias nuestro partido el 3 de marzo”, concluyó el también campeón del US Open.



El evento tiene como meta conseguir, al menos, 12 mil espectadores. Se espera que en las semanas siguientes se anuncien nuevos nombres de tenistas reconocidos para acompañar a los jugadores.

Estoy muy emocionado de jugar con mi compatriota Carlos Alcaraz. Estoy seguro de que será una fantástica noche de tenis FACEBOOK

TWITTER

"Estoy muy emocionado por mi primera visita a Las Vegas, una de las ciudades más emblemáticas y entretenidas del mundo", dijo Nadal. “También estoy muy emocionado de jugar con mi compatriota Carlos Alcaraz. Estoy seguro de que será una fantástica noche de tenis”.



Hay que destacar que los boletos para asistir de forma presencial a 'El Slam', están a la venta en la página web www.axs.com desde el viernes 15 de diciembre. Cada entrada tendrá un costo de 88 dólares, es decir, aproximadamente, 350 mil pesos colombianos. Tenga en cuenta que a partir de las 10 de la mañana estarán disponibles para la elección del público.



El vicepresidente de Nonfiction Sports de Netflix, Gabe Spitzer, comentó la emoción de la plataforma para ser quien comparta el campeonato.



"Estoy encantado de que con 'El Slam de Netflix' podamos darle a nuestra audiencia global la oportunidad de ver a dos grandes del tenis luchar entre sí en un evento en vivo único en su tipo", dijo.



El español de 20 años busca conseguir el título por segunda vez consecutiva. Foto: EFE

La plataforma de 'streaming', que en el primer trimestre del año logró alcanzar los 232,5 millones de suscriptores, es también hogar de otros eventos deportivos como Fórmula 1: Drive to Survive, Break Point, El swing perfecto, Al descubierto, El mariscal, Tour de Francia: En el corazón del pelotón, Bajo presión: La selección femenina de EE. UU. y el Mundial de Fútbol.

